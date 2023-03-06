شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يسلم بيانات المستخدمين للشرطة للمساعدة بمقاضاة نساء يسعين للإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه تطبيق القانون بالولايات المتحدة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، للمساعدة فى مقاضاة النساء اللائي يسعين إلى الإجهاض أو الأدوية التي تحفز الإجهاض، وتساعد المنصات على الإنترنت مثل فيسبوك، ففي ربيع هذا العام، ستُحاكم امرأة تُدعى جيسيكا بورجيس وابنتها في نبراسكا بتهمة الإجهاض بشكل غير قانوني، مع دليل أساسي قدمته شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك.

ويُزعم أن بورجيس ساعدت ابنتها في العثور على حبوب الإجهاض وتناولها، وذكرت TechCrunch أن سجلات الدردشة الداخلية تم توفيرها لضباط إنفاذ القانون من جانب شركة وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى أن الاثنين ناقشا خطتهما للعثور على الدواء من خلال التطبيق.

وقالت ميتا في بيان بخصوص حادثة نبراسكا إنها استجابت لـ "أوامر قانونية سارية من تطبيق القانون المحلي"، حيث ألغى حقوق الإجهاض على الصعيد الوطني وسمح بحظره في بعض الولايات.

وعلى الرغم من أن أوامر الاعتقال التي استجابت لها ميتا في هذه الحالة "لم تذكر الإجهاض"، لأن تطبيق القانون قد طلب سجلات الدردشة أثناء التحقيق وكشفت بالمصادفة عن مناقشة حبوب الإجهاض، فإن الاتهامات اللاحقة تكشف كيف تم إصدار البيانات من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن استخدامها لمقاضاة الأشخاص بتهمة الإجهاض، حتى عندما يتم التحقيق معهم لأسباب أخرى.

وقال متحدث باسم Meta لـ Insider: "إننا نمتثل للطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدم فقط عندما يكون لدينا اعتقاد حسن النية بأن القانون يتطلب منا القيام بذلك"، مضيفا "بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم ما إذا كان الطلب يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليًا بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية وحرية التعبير وسيادة القانون.. وعندما نمتثل، فإننا ننتج فقط المعلومات التي تم تصميمها خصيصًا لهذا الطلب".

وأضحت شركة ميتا، "إذا قررنا أن طلبًا ما يبدو ناقصًا أو واسع النطاق بشكل مفرط، فإننا نرده وسنقاتل في المحكمة، إذا لزم الأمر.. نحن لا نزود الحكومات بأبواب خلفية لمعلومات الناس ".

ووفقًا للإحصاءات الداخلية المقدمة من Meta، تمتثل الشركة للطلبات الحكومية لبيانات المستخدم بنسبة تزيد عن 70٪ من الوقت وتتلقى أكثر من 400000 طلب سنويًا.

وقال إريك جولدمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "بالتأكيد، نتوقع أن تتعاون شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع جهات إنفاذ القانون عندما تقدم طلبات معلومات مشروعة، فنحن نحتاج إليها للقيام بذلك"، مضيفا، "لكننا نعلم أيضًا أنه من غير المحتمل أن تصمد وسائل التواصل الاجتماعي في وجه طلبات إنفاذ القانون غير المشروعة، بسبب حقيقة أنهم يخشون مسؤوليتهم الشخصية، أو لأن الوقوف مكلفًا للغاية."

وأشار جولدمان إلى أمثلة حيث تذهب خدمات الإنترنت بشكل إيجابي إلى المحكمة لحماية مصالح المستخدم، "ولكن هذه هي الاستثناءات".

وأوضح جولدمان: "هناك آلاف الطلبات لكل حالة من هذه الحالات، وهناك الآلاف من القرارات الأخرى التي اتخذتها الشركة لتسليم البيانات لأنها أسهل فقط بهذه الطريقة"، مضيفا "لذا فإن تطبيق القانون يعرف أنه يمكنهم تقديم طلبات من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك طلبات المحكمة التي لا تتوافق مع القانون، ويتوقعون تكريم معظمهم لمجرد أن هذا هو الطريق الأقل مقاومة لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي."