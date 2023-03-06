شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى سعر البيتكوين بنسبة 0.08 % فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البيتكوين والعديد من العملات المشفرة الأخرى انخفاضًا في أسعارها الأسبوع الماضي، بسبب عدد من التغييرات في سوق العملات المشفرة، بما في ذلك الإعلان عن أن بنك Silvergateللتشفير كان يعلق شبكة الدفع المشفرة الخاصة به.

وسجلت البيتكوين اليوم الاثنين ارتفاع طفيف بنسبة 0.08 %، حيث بلغ سعرها 22375 دولارًا، في كل من التبادلات الوطنية والدولية، وفقاً لموقع gadgets360.

وإيثر ، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البيتكوين، شهدت هبوطًا في سعرها اليوم الإثنين، حيث بلغت قيمته وقت كتابة هذا التقرير، 1561 دولارًا مع انخفاض بنسبة 0.38 %.

وانخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.58 %، وفقًا لـ CoinMarketCap ، وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.02 تريليون دولار في آخر 24 ساعة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك Silvergate للتشفير المتعثر تعليق شبكة الدفع المشفرة الخاصة به، وبحسب ما ورد فقد البنك ودائع تشفير قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار، حيث سحب العديد من أعضاء المجتمع استثماراتهم بسبب المخاطر.

يقوم البنك الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له بالولايات المتحدة بمراجعة دفاتره مع المراجعين من أجل إيجاد طريقة للخروج من الأزمة المالية، حيث إن الكشف عن اضطراب Silvergate يشبه مصير بورصة FTX المشفرة المفلسة الآن، والتي أدت إلى مخاطر عدم الاستقرار المالي لأصحاب العملات المشفرة، مما أدى إلى التباطؤ المستمر في السوق.