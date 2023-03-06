شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق جهاز iMac بنظام M3 فى النصف الثانى من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple لإطلاق جهاز iMac جديد مقاس 24 بوصة في وقت مبكر من النصف الثاني من العام، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg، كتب Gurman في رسالته الإخبارية Power On الأخيرة أن تطوير طرازين جديدين من iMac قد وصل إلى "مرحلة متأخرة"، حيث بدأت Apple مؤخرًا في اختبارات التصنيع، ويتوقع Gurman أن حجم الإنتاج من iMac 2023 لن يبدأ لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، ولكن الخبر السار هو أن الطرز المحدثة ستحتوي على عدد قليل من التحسينات.

الأهم من ذلك، أن جهاز iMac 2023 سيشمل الجيل القادم من Apple لنظام M3 على شريحة، ويشير Gurman إلى أنه من المرجح أن تقدم الشرائح الجديدة مكاسب كبيرة في الأداء وكفاءة الطاقة نظرًا لأنه من المتوقع أن تستفيد من عملية 3 nm القادمة من TSMC، وقد تتضمن التغييرات الأخرى المكونات الداخلية لـ iMac، والتي قيل إن Apple قد أعادت تصميم بعضها، وفقاً لموقع engadget.

يقول Gurman إن الشركة تخطط أيضًا لتوظيف عملية تصنيع "مختلفة" لربط حامل iMac ومع ذلك، سيظل الجهاز متعدد الإمكانات مزودًا بشاشة مقاس 24 بوصة ويأتي بنفس الألوان المبهجة مثل سابقه في عام 2021.

إلى جانب iMac الجديد، يقول Gurman إن الشركة على استعداد لإطلاق الإصدار 15 بوصة المشاع منذ فترة طويلة من MacBook Air، بالإضافة إلى تحديث طراز 13 بوصة وأول Apple Silicon Mac Pro إنه يتوقع وصول أجهزة Mac هذه بين أواخر الربيع وفي وقت ما هذا الصيف.

الأمر الأقل وضوحًا هو ما إذا كانت أجهزة MacBook Airs الجديدة ستشحن بشرائح M3، يتوقع Gurman أن طراز 13 بوصة يمكن أن يتميز بأحدث شريحة من Apple بالنظر إلى أن الشركة تقدم بالفعل نسخة M2 من Urtlaportable.