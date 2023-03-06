شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية العثور على عنوان URL بانستجرام من خلال الكمبيوتر أو الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون انستجرام Instagram أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي ملائمة للهاتف، وذلك نظرًا لأن Instagram متوافق جدًا مع الأجهزة المحمولة، فإنه لا يعمل مثل موقع الويب التقليدي، مما يجعل من الصعب أحيانًا تتبع عنوان URL لحساب Instagram الخاص بك، لذلك نرصد لك خطوات القيام بذلك سواء على الكمبيوتر أو الهاتف، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية العثور على عنوان URL الخاص بـ Instagram على جهاز الكمبيوتر

يعد العثور على عنوان URL الخاص بـ Instagram أمرًا سهلاً للغاية إذا كنت تستخدم متصفح ويب تقليديًا لعرض Instagram.

1. انتقل إلى instagram.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى يمين الشاشة، إذا كنت في صفحة Instagram الخاصة بشخص آخر، فاضغط فوق أيقونة الملف الشخصي في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر.

3. سيكون عنوان URL الخاص بـ Instagram الآن في شريط البحث.

كيفية العثور على عنوان URL الخاص بـ Instagram على iPhone

إذا لم تكن قادرًا على فتح Instagram على مستعرض ويب ولا يمكنك الوصول إليه إلا عبر التطبيق، فلا يزال بإمكانك العثور على عنوان URL الخاص بك عن طريق تجميعه معًا يدويًا.

1. افتح تطبيق Instagram على جهاز iPhone الخاص بك وقم بتسجيل الدخول.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من شريط القائمة السفلي.

3. في صفحة ملفك الشخصي، لاحظ اسم مستخدم Instagram الموجود أعلى الصفحة.

4. يتكون عنوان URL الخاص بـ Instagram من مكونين: عنوان موقع Instagram واسم مستخدم Instagram الخاص بك، مفصولين بشرطة مائلة.

كيفية العثور على عنوان URL الخاص بـ Instagram على Android

1. افتح تطبيق Instagram على Android وقم بتسجيل الدخول.

2. اضغط على صورة ملف التعريف الخاص بك في الركن الأيمن السفلي من شريط القائمة السفلي.

3. في صفحة ملفك الشخصي، لاحظ اسم مستخدم Instagram الموجود في الجزء العلوي الأيسر.

4. يتكون عنوان URL الخاص بـ Instagram من مكونين: عنوان موقع Instagram واسم مستخدم Instagram الخاص بك، مفصولين بشرطة مائلة.

كما أن الشيء نفسه ينطبق على أي حساب آخر أيضًا، إذا كنت ترغب في الحصول على عنوان URL الخاص بهم، فما عليك سوى إضافة اسم المستخدم الخاص بهم إلى نهاية عنوان URL الرئيسي لـ Instagram.