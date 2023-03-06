شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعدل صورك على الفيس بوك قبل مشاركتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك المملوكة من قبل ميتا على مستخدميها على التواصل مع الأصدقاء والعائلة، كذلك نشر رسائل نصية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو على الشبكة.

تسمح فيسبوك لمستخدميها بتعديل الصور التي تم نشرها على المنصة، كذلك إمكانية تعديل صورك على فيسبوك قبل مشاركتها باتباع بعض الخطوات البسيطة.

إليك كيفية تعديل صورك على فيسبوك: في الجزء العلوي من خلاصتك، انقر فوق رمز الصورة / الفيديو الموجود أسفل ما يدور في ذهنك.

حدد الصور التي ترغب في مشاركتها.

عليك التمرير فوق الصور والنقر فوق رمز القلم الرصاص متبوعًا بـ تحرير الكل.

عليك التمرير فوق الصورة التي ترغب في تعديلها والنقر فوق خيار تحرير.

يمكنك النقر لتحديد خيار التحرير الخاص بك على اليسار.

يمكنك إضافة تعليق والإشارة إلى الأصدقاء واقتصاص الصورة وتدويرها.

بمجرد الانتهاء من التحرير، عليك النقر فوق حفظ.

حدد جمهورك وانقر فوق نشر.

قدمت ميتا مؤخرًا اشتراكًا مدفوعًا، تتيح للمستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام بطاقة هوية حكومية والحصول على شارة زرقاء.

وستوفر Meta Verified للمستخدمين حماية إضافية ضد انتحال الهوية.

وسيحصل المستخدمون أيضًا على وصول مباشر إلى دعم العملاء.

وتشمل الامتيازات الأخرى زيادة الرؤية في البحث، والمشتركين المعتمدين مع 100 نجمة مجانية، وهي عملة رقمية يمكنهم استخدامها لإرشاد المبدعين على Facebook.

ويأتي الاشتراك أيضًا مع إمكانية الوصول إلى ملصقات حصرية للاستخدام في Stories and Reels.

سيتم طرح Meta Verified في أستراليا ونيوزيلندا قريبًا.