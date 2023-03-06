شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تخصيص واجهة مستخدم Android Auto للحصول على تجربة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تمتلك سيارة وهاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فإن Android Auto هو التطبيق المرافق للسيارة لإبقائك على اتصال بطريقة خالية من التشتيت أثناء القيادة.

يوفر أندرويد أوتو للمستخدمين إشعارات والوصول إلى التطبيقات وخدمات الموسيقى وخرائط جوجل ويسمح لهم بإجراء واستقبال المكالمات، باستخدام خدمة مساعد جوجل المضمنة.

وطرحت جوجل مؤخرًا آخر تحديث لنظام Android Auto Coolwalk والذي يجلب أخيرًا واجهة من جزأين إلى الخدمة المصاحبة للسيارة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يحسن أيضًا تجربة المستخدم الإجمالية.

الخبر السار هو أن هناك طريقة لتخصيص Android Auto قليلاً لتسهيل الوصول إلى الأشياء أثناء القيادة.

وعلى سبيل المثال يمكن تغيير اتجاه واجهة Coolwalk لجعل الإشعارات ووصول المساعد أقرب إلى جانب القيادة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمنح المستخدمين أيضًا خيار تخصيص تسلسل التطبيق وتغيير سلوك مساعد جوجل والمزيد.

إذا كنت تبحث عن تخصيص تجربة مستخدم "أندرويد أوتو"، فإليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

افتح الإعدادات وابحث في Android Auto في الأعلى

افتحه وانتقل لأسفل لرؤية جميع خيارات القائمة المتاحة

فيما يلي الخيارات التي ستجدها وماذا تفعل:

تخصيص المشغل: يسمح للمستخدمين بتغيير تسلسل التطبيقات وإحضار التطبيقات في الأعلى والتي تستخدمها كثيرًا أثناء القيادة.

مرحبًا باكتشاف Google: يتيح هذا للمستخدمين تمكين / تعطيل اكتشاف أوامر Hey Google من أجل وصول أفضل بدون استخدام اليدين للتطبيقات والخدمات الأخرى.

يمكنك أيضًا تدريب نموذجك الصوتي لاكتشاف أسرع وأفضل.

بدء تشغيل Android Auto تلقائيًا: يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد بدء تشغيل Android Auto بمجرد توصيل هاتفك بالسيارة أم لا.

مزامنة الملف الشخصي للعمل: إذا كنت ترغب في الحصول على إشعارات لملفك الشخصي للعمل، فسيؤدي تمكين هذا الخيار إلى تحقيق ذلك.

بصرف النظر عن ذلك، لديك أيضًا خيار تغيير اتجاه Android Auto وإليك كيفية القيام بذلك.

انقر على زر درج التطبيق في الجزء السفلي الأيسر من نظام المعلومات والترفيه بسيارتك

اضغط على الإعدادات.

ابحث عن خيار تغيير التخطيط.

حدد التنقل أقرب إلى السائق.