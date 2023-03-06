شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية ترك الدردشات الجماعية بواتس آب دون تنبيه الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك خدعة واتس آب الجديدة مغادرة المجموعات بهدوء دون تنبيه الجميع، حيث قدم تطبيق المراسلة الآن ميزة تسمح للمستخدمين بمغادرة الدردشات دون إحراج أو التسبب في الكثير من الدراما، ففي العام الماضي، تبين أن واتس آب كان يختبر ميزة جديدة، اكتشفها خبراء واتس آب المستقلون WABetaInfo لأول مرة، وفي وقت سابق من هذا العام، حقق عملاق المراسلة الميزة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، هذا يعني أنه إذا تمت إضافتك إلى الدردشات التي لا تريد أن تكون جزءًا منها، أو إذا مرت خطط لحدث ما منذ فترة طويلة، يمكنك الآن الخروج وتجنب أي لحظات محرجة.

وتمنع الميزة الجديدة أيضًا المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية والذين قد يأخذون رحيلك بشكل سيء، وباستخدام هذه الميزة الجديدة، سيتم إخطار مسؤول المجموعة فقط بخروجك.

وسيتمكن أعضاء المجموعة من رؤية أنك غادرت إذا نظروا إلى قائمة المشاركين في صفحة تفاصيل المجموعة فقط، لكن قبل تقديم الميزة، كان واتس آب يرسل إشعارًا إلى المجموعة بأكملها متى غادر شخص ما.

كيفية الخروج من الدردشات على Android؟

بالنسبة لمستخدمي Android ، يمكنهم ببساطة الضغط مع الاستمرار فوق المجموعة التي تريد المغادرة منها، وبعد ذلك، يجب عليهم الضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا من شاشتهم، وحدد خروج.

سترى بعد ذلك رسالة على الشاشة تقول، "سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة."

كيفية الخروج من الدردشات على iPhone؟

أولئك الذين يستخدمون iPhone أو لديهم واتس آب مثبتًا على جهاز Apple الخاص بهم يحتاجون إلى التمرير إلى اليسار على المجموعة التي يرغبون في مغادرتها.

اضغط على المزيد، ثم اضغط فوق "خروج".

سيرى المستخدمون رسالة على الشاشة تقول، "سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط بأنك غادرت المجموعة."، خلاف ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن رد الفعل العنيف الذي قد تحصل عليه من مغادرة مجموعة، فيمكنك إيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

هذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك لن تكون قادرة على رؤية ما إذا كنت قد شاهدت رسالتهم.

ومع ذلك، يجب أن تدرك أنه من خلال إيقاف تشغيل إيصالات القراءة، لن تتمكن أيضًا من معرفة متى قرأ الآخرون رسائلك.

لإلغاء تنشيط الرسائل المقروءة، تحتاج إلى:

1. افتح WhatsApp.

2. اذهب إلى الإعدادات.

3. ثم الحسابات.

4. اضغط فوق الخصوصية.

5. ثم قم بإيقاف تشغيل التبديل لإيصالات القراءة.