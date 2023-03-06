شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك لعب ألعاب بلاى ستيشن 3 على بلاى ستيشن 5؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تم الإعلان عن PlayStation 5 في الأصل، وعدت الشركة بالتوافق الكامل مع الإصدارات السابقة، ومع ذلك، فإن المستقبل الذي يمكن فيه لعب جميع ألعاب PlayStation على وحدة تحكم واحدة لم يتحقق تمامًا.



هل يمكن استخدام أقراص PS3 على PS5؟ فهناك طرق مختلفة للعب ألعاب PS الكلاسيكية على جهاز PS5 الخاص بك، ولكن ألعاب PS3 هي الأكثر صعوبة في الحصول عليها، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول ممارسة ألعاب PS3 على PS5.هل يمكن استخدام أقراص PS3 على PS5؟ في حين أن PS5 متوافق مع الإصدارات السابقة، إلا أنه سيعمل فقط مع ألعاب PS4 جنبًا إلى جنب مع أقراص PS5، ويمكنك لعب ألعاب PSOne وPS2 وPS3 على PS5، ولكن هذه ليست سوى الإصدارات الرقمية.

ويعمل PS3 بشكل مختلف قليلاً عن الآخرين حيث لا يمكنك شراء هذه الألعاب، وبدلاً من ذلك، لا يمكن بثها، نظرًا لأن PS5 غير قادر على محاكاة أجهزة PS3.





ما هي ألعاب PS3 التي تعمل على PS5؟هناك مكتبة تضم مئات ألعاب PS3 المتاحة لـ PS5 ، مع كل شيء من Resident Evil إلى Fallout، وفي الواقع ، القائمة واسعة جدًا لدرجة أننا وجدنا صعوبة في التفكير في لعبة PS3 لم تكن متاحة، وقد تكون القائمة الكاملة طويلة جدًا بحيث لا يمكن نشرها ، ولكن من الآمن جدًا افتراض وجود اللعبة التي تريد لعبها.