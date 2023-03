شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تعلم نفسك تكتب بسرعة على الكى وورد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما كنت طفلاً، بدأت في الكتابة من خلال النقر على رموز الغش في ألعاب الكمبيوتر الشخصي في التسعينيات مثل Doom و Rise of the Triad ، ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى تفشي جائحة كوفيد حيث تخليت أخيرًا عن أسلوب البحث والنقر المحرج وتعلمت الكتابة باللمس مع القليل من الممارسة والاتساق وبعض الأدوات التي يمكن الوصول إليها، يمكنك تعليم نفسك استخدام الكتابة دون النظر إليها، حسب ما نشره موقع The Verge.

وإذا كنت لا تعرف كيفية الكتابة باللمس، فهناك طرق سهلة للغاية يمكنك أن تتعلمها بنفسك، مع القليل من الجهد، يمكنك تعلم الكتابة بشكل أسرع، واستخدام أصابعك بشكل أكثر راحة، ونادراً ما تضطر إلى رفع عينيك عن الشاشة أثناء clackity-clack -كلاك-كلاك على طول.

إذا كنت تعتمد على أصابع قليلة فقط في الكتابة، فسيستغرق الأمر بعض الوقت لضبطها والحصول على هذه الأرقام الخاملة تتكسر، في البداية قد تكتب ببطء مثل "الدب القطبي" بينما يجب أن تتعرف على الأصابع المسؤولة عن المفاتيح، وهذا جيد، حتى إذا بدأت بسرعة 20 كلمة في الدقيقة، فمن المهم التركيز على الدقة وبناء ذاكرة العضلات الجديدة من الألف إلى الياء، تمامًا مثل العزف على آلة موسيقية، اضغط على النوتات الصحيحة أولاً - ثم افعلها بشكل أسرع.

تبدأ الكتابة باللمس بتثبيت أصابعك على صف المنزل، على لوحة مفاتيح تخطيط QWERTY ، يتضمن ذلك إراحة أصابعك اليسرى على A و S و D و F بينما تكون الأرقام اليمنى على J و K و L والفاصلة المنقوطةلذا يجب أن يحوم كلا الإبهامين فوق / يستريح على شريط المسافة، هل تشعر بقليل من النتوء أو النتوء أو أي دلالة أخرى على مفاتيح F و J؟ تحتوي معظم أغطية المفاتيح على بعض اللمسات اللمسية مما يجعل هذين المفتاحين مختلفين. هذه هي الطريقة التي تجد بها هذه المفاتيح المهمة لتثبيت إصبعي السبابة وترك الباقي في مكانه ، حتى بدون النظر.

ومن السهل البدء باستخدام أنواع مختلفة من تطبيقات التدريب (معظمها مجاني) التي تبسط تجربة الكتابة وتجعلها ممتعة أيضًا، في هذه المقالة، سأوجهك أولاً عبر مجموعة متنوعة من الخيارات لتجربتها، ثم أضف بعض النصائح والحيل التي يجب أن تجعلك تتعلم ذاكرة القويه وإصبع جديدة لتجعلك أسرع كثيرًا.

عندما يتعلق الأمر بالموارد المجانية لتعلم كيفية الكتابة باللمس، فإنني أوصي بشدة باستخدام Keybr على متصفح سطح المكتب، ينشئ هذا الموقع تلقائيًا دروسًا في الكتابة عن طريق قياس مهارتك الأولية (الدقة والسرعة) ويولد دروسًا تدريبية تركز أولاً على الحروف الأكثر استخدامًا، ثم يكثف ببطء مع المزيد من الأحرف للكتابة، والأصابع لاستخدامها، ستكتب مزيجًا من الكلمات الحقيقية، والكلمات المزيفة ،التي تتبع تراكيب لفظية تبدو مألوفة ، لذا فهي تعمل بأصابعك دون تجريد كل مظاهر اللغة.

ومن خلال إنشاء حساب مع Keybr (عبر البريد الإلكتروني أو Google أو Facebook) ، يمكنك حفظ تقدمك والمتابعة من حيث توقفت، تقدم Keybr أيضًا حسابًا ممتازًا لعملية شراء لمرة واحدة بقيمة 10 دولارات تزيل الإعلانات وتعطل متتبعات الإعلانات ، على الرغم من أن الإعلانات على الصفحة ليست جائرة للغاية.