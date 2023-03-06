شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 2 مليون مواطن يشاركون فى جهود التحول للطاقة المتجددة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أكثر من مليوني مواطن في 30 دولة أوروبية في آلاف المشاريع والمبادرات كجزء من جهود التحول إلى الطاقة المتجددة، جاء ذلك وفقًا لتحليل نُشر في (2 مارس 2023) في مجلة Scientific Reports، مع استثمارات تتراوح بين 6.2 و11.3 مليار يورو (6.6 إلى 12.0 دولار أمريكي)، تسلط هذه النتائج الضوء على الدور المهم للعمل الجماعي في إزالة الكربون في أوروبا.

ويمر نظام الطاقة في أوروبا بتحول كبير نحو مصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون، ومع ذلك، فإن مساهمة الجهود التي يقودها المواطنون، مثل تعاونيات الطاقة، في هذا المجال غير معروفة إلى حد كبير، وفقاً لموقع scitechdaily.

وحددت فاليريا شوانيتز وزملاؤها مساهمات مبادرات الطاقة التي يقودها المواطنون نحو الانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون في 30 دولة أوروبية بين عامي 2000 و 2021، وقاموا بتقييم عدد المبادرات والأشخاص المعنيين ومشاريع الطاقة المحددة ومرافق الطاقة المتجددة التي تم تركيبها، وإجمالي الأموال المستثمرة.

يقدر المؤلفون أنه تم تسجيل 10540 مبادرة يقودها المواطنون خلال هذه الفترة الزمنية، ومن أمثلة ذلك مجتمع الطاقة المتجددة في بوروتا بإيطاليا ومجتمع قرية بيئية في السويد، ضمن هذه المبادرات، تم تنفيذ 22،830 مشروعًا محددًا مثل تركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية في المباني المحلية، وتعزيز تغير السلوك والعمل المناخي داخل المجتمعات، حيث يقدر المؤلفون أن 2،010،600 شخص شاركوا بشكل جماعي في هذه الأنشطة - بما في ذلك 391،500 فرد في ألمانيا و 306650 فردًا في الدنمارك.

وبالإضافة إلى ذلك، قدر المؤلفون أنه تم استثمار ما بين 6.2 و 11.3 مليار يورو في أنشطة الطاقة التي يقودها المواطنون، هذا يعادل استثمار يصل إلى 5700 يورو لكل فرد، وتبلغ قدرة المرافق المتجددة المثبتة ما بين 7.2 إلى 9.9 جيجاوات، ويقدر المؤلفون أن هذه المرافق أنتجت ما بين 8.500 و 11700 كيلوواط / ساعة سنويًا لكل شخص مشارك في المبادرات، ويغطي هذا تقريبًا احتياجات الكهرباء للأسرة الأوروبية النموذجية.