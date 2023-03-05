شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn يبدأ المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم موقع LinkedIn ميزة تسمى المقالات التعاونية، والتي تستخدم "بدايات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي" لبدء المناقشات بين "الخبراء" الذين يستخدمون المنصة، عبر الموضوعات المهنية، بدءا من "كيف أحصل على ترقية؟" إلى "كيف يمكنني الإعلان للجيل Z؟" الأكثر تحديدا؟ والمقالات التعاونية هي ايضا موضوعات معرفية تنشرها LinkedIn ، مع رؤى ووجهات نظر يضيفها مجتمع LinkedIn .

وتبدأ هذه المقالات كبداية محادثة مدعومة من الذكاء الاصطناعي، التى تم تطويرها مع فريق التحرير لديهم، تمت دعوة مجموعة مختارة من الخبراء LinkedIn، للمساهمة بأفكارهم ،وخبراتهم الخاصة في المقالات،وهذاما إعلان عنه على منصتها يوم الجمعة، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلها الى موقع إلى The Verge مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا.

وقالت الشركة إنها "ستطابق كل مقالة مع الخبراء الأعضاء المعنيين" بناءً على الرسم البياني للمهارات ، وتدعوهم لإضافة سياق ومعلومات إضافية ونصائح للقصص، حيث تعتقد الشركة أن النظام سيسهل على الأشخاص المساهمة في وجهات نظرهم، لأن "بدء محادثة أصعب من الانضمام إليها."

ويمكن أيضا للأشخاص الحكم على مساهمات الخبراء برد فعل "ثاقب"وفقًا للمتحدث باسم LinkedIn ، Suzi Owens ، "يتم تشغيل مجموعات المقالات بواسطة AI".