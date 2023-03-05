شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يتابعون الحالة الصحية لرواد المحطة الفضائية بعد تمديد فترة مهمتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير مشروع SIRIUS العلمي سيرجي بونوماريف أن العلماء في معهد المشكلات الطبية الحيوية الروسي يتابعون الحالة الصحية لرواد الفضاء الذين مددت فترة إقامتهم على متن المحطة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه في مقابلة حول الموضوع قال بونوماريوف: "الخبراء في المعهد سيحللون كل المؤشرات الطبية لرواد المحطة الفضائية الذين أجبروا على البقاء على متن المحطة لمدة 6 أشهر إضافية.. بالطبع ، كل تمديد للرحلة هو بيانات لا تقدر بثمن تتم معالجتها وتحليلها بعناية من أجل تطوير بيولوجيا الفضاء والطب".

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق أن مهمة رائديها، سيرجي بوكوبييف، ودميتري بيتيلين، ورائد وكالة ناسا، فرانك روبيو، سيتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية حتى 27 سبتمبر القادم بسبب الحالة الطارئة التي وقعت للمركبة التي أقلتهم إلى المحطة.

ووصل بروكوبييف وبيتلين وروبيو إلى محطة الفضاء الدولية في 21 سبتمبر 2022 وكان من المفترض أن يعودوا إلى الأرض في مارس 2023، لكن وفي 15 ديسمبر الماضي تعرضت مركبة Soyuz MS-22 التي نقلتهم إلى المحطة لضرر بسبب عامل خارجي، وفي 24 فبراير الماضي أرسلت روسيا مركبة Soyuz MS-23 نحو المحطة لتستخدم في إعادة الرواد المذكورين إلى الأرض، وتقرر تمديد فترة إقامة الرواد على متن المحطة حتى سبتمبر القادم.