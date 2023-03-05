شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح تعديل الرسائل النصية بعد إرسالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز واتس آب أخيرًا على تطوير المزيد من ميزات المراسلة، حيث يعمل واتس آب الآن على السماح للمستخدمين بتحرير رسائلهم النصية لتحديث التطبيق فى المستقبل.

وبحسب لقطة الشاشة، يطور واتس آب خيار جديد يتيح تحرير الرسائل النصية، لذلك ستتمكن أخيرًا من إصلاح أي خطأ إملائي بعد إرسال رسالة! ربما لن يكون هناك سجل تعديل للتحقق من الإصدارات السابقة من الرسائل المعدلة ولكن نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير، فقد تتغير خططهم قبل إطلاق الميزة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التفاصيل المتعلقة بالنافذة الزمنية للسماح للأشخاص بتعديل رسائلهم غير معروفة في الوقت الحالي.

لاحظ أنه حتى إذا تم التقاط لقطة الشاشة هذه من واتس آب beta لنظام أندرويد، فإن واتس آب يعمل على جلب نفس الميزة إلى واتس آب beta لنظامي iOS و Desktop ، لكن لسوء الحظ، نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير، ليس من المعروف متى سيتم طرحها لمختبري الإصدارات التجريبية.