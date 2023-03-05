شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة مميزات جديدة من Microsoft لـWindows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل معاينة Windows 11 الجديدة على تحسين الحجم وإدارة الألوان والمزيد من التحديثات حيث من المحتمل أن تعمل Microsoft على إنهاء قائمة الميزات الجديده لتحديث 23H2،حسب ما نشره موقع arstechnica

وأصدرت Microsoft مجموعة من التحديثات المهمة لنظام التشغيل Windows 11، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بإضافة علامات تبويب إلى تطبيق Notepad ، ودمج "Bing" الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مربع البحث بشريط المهام، ومعاينة اقتران iPhone ، كاملة مع دعم iMessage البدائي، وتواصل Microsoft اختبار الميزات الأخرى، علنًا من خلال برنامج Windows Insider، لا سيما في قناة Dev التجريبية.

ومن المحتمل أن تشكل هذه البنيات الأساس لتحديث 23H2 الكبير لنظام التشغيل في وقت لاحق من هذا العام، وتُظهر قناة Dev لهذا الأسبوع أداة مزج صوت جديدة ومحسّنة لنظام التشغيل Windows وتطبيقاته مباشرةً من قائمة الإعدادات السريعة في أسفل يمين شريط المهام،حيث يسمح لك التحديث الجديد بالتبديل بين أجهزة الإخراج والتحكم في حجم الإخراج الخاص بك، ويعرض حجم الصوت لكل تطبيق وإعدادات كتم الصوت حتى تتمكن من تهدئة تطبيق فردي أو إسكاته، حيث تم تحسين عناصر التحكم في الإعدادات السريعة الحالية، والتي تقدم فقط تعديلات مستوى الصوت، على مستوى النظام وتتطلب نقرات متعددة لتغيير أجهزة الإخراج.

يعمل هذا الإصدار أيضًا على توسيع ميزة تسمى "إدارة الألوان التلقائية" (ACM). ACM وهى عبارة عن إدارة ألوان على مستوى النظام يتم تسريعها بالأجهزة وتضمن أن تبدو الألوان في التطبيقات متشابهة على شاشات مختلفة ذات إمكانيات مختلفة ، وهي مصممة كبديل لتقنيات إدارة ألوان Windows القديمة، مثل إدارة ألوان الصور (ICM) ونظام ألوان Windows (WCS)

وسوف نتحدث بإيجاز عن ماهية إدارة الألوان ولماذا هي مهمة، شاشات العرض المختلفة لها خصائص مختلفة، قد يدعم البعض النطاق الديناميكي العالي (HDR) بينما لا يدعم البعض الآخر، وقد يدعم البعض الآخر التدرجات اللونية الموسعة مثل DCI-P3 أو Adobe RGB بدلاً من sRGB الأكثر نموذجية، ويدعم البعض ألوان 10 بت، بينما يدعم البعض الآخر ألوان 8 بت فقط، إذا كنت تكتب برنامجًا أو تنشئ صورًا أو مقاطع فيديو، فأنت تريد أن تعرف أن المحتوى الخاص بك سيبدو كما هو على جميع أنواع شاشات العرض، بغض النظر عن تقنيات الألوان التي تدعمها تلك الشاشات.

وقدم Windows 10 اللون المتقدم لمعالجة هذه المشكلة على وجه التحديد لشاشات HDR ، مع التأكد من أن المحتوى المصمم لشاشات SDR سيبدو بشكل صحيح حتى على الشاشات ذات النطاق الديناميكي الأعلى، قدم تحديث Windows 11 2022 ACM ، وهو إصدار من الألوان المتقدمة لـ "تحديد شاشات SDR المؤهلة والمخصصة بشكل خاص ،" مثل تلك الموجودة في Surface Studio 2+ و Surface Pro 9، لضمان أن التطبيقات المصممة لشاشات sRGB تستخدم الألوان فقط من التدرج اللوني sRGB مع إتاحة المزيد من الألوان للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد منها.

ويعمل إصدار Windows 11 Insider هذا على توسيع دعم ACM ليشمل جميع شاشات SDR المتصلة بوحدة معالجة الرسومات المتوافقة، حيث تحتوي ACM على متطلبات أجهزة GPU محددة ، على الرغم من أنها معتدلة في الغالب: وحدة معالجة رسومات AMD RX 400 أو أحدث، وحدة معالجة الرسومات Nvidia GTX 1000-series أو أحدث، أو أي وحدة معالجة رسومات Intel مخصصة (بما في ذلك بطاقة Arc وبطاقة DG1 الغريبة، يتم أيضًا دعم جميع وحدات معالجة الرسومات المدمجة Ryzen وتلك الموجودة في وحدات المعالجة المركزية Intel من الجيل الثاني عشر أو الأحدث، ستحتاج إلى تشغيل برنامج تشغيل رسومات حديث مع دعم WDDM 3.0. تتضمن التغييرات الأخرى في هذا الإصدار إعدادًا لعرض لوحة مفاتيح Windows ، التي تعمل باللمس دائمًا أو عدم إظهارها أبدًا ،بدلاً من السماح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بإظهارها، أو إخفائها تلقائيًا استنادًا إلى ما إذا كانت لوحة مفاتيح فعلية متصلة، وصفحة تعليمات جديدة قابلة للبحث لأوامر الوصول الصوتي، والمزيد من الاختبارات إعلانات لخدمات Microsoft الأخرى في قائمة تسجيل الدخول (تأخذ جميعها شكل تذكيرات النسخ الاحتياطي.