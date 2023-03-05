شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تستعد لطرح هاتف أندرويد ينافس السوق الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط National Computer Corporation (NCC) الروسية لإطلاق هواتف Android، والأجهزة اللوحية الجديدة هاتف جديد، لكى ينافس السوق الامريكية، لان منذ غزو أوكرانيا قبل عام واحد، واجهت روسيا هجرة جماعية لشركات التكنولوجيا، والخدمات، ويشمل ذلك خروج Samsung، وApple ، وهما من أشهر العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، رداً على ذلك، ضاعفت الدولة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، بما في ذلك إنشاء هاتف ذكي جديد، يعمل بنظام Android.هذا ما تم نشره على موقع arstechnica

الهاتف الذي لم يحمل اسمًا بعد، سيتم بناؤه بواسطة National Computer Corporation (NCC) ، إحدى أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا، بهدف طموح لبيع 100000 هاتف ذكي وجهاز لوحي بحلول نهاية عام 2023 Alexander Kalinin ، حيث صرح مؤسس NCC لوسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين، أنه يهدف إلى استثمار 10 مليارات روبل (132.9 مليون دولار) في المشروع ويأمل في الاستحواذ على 10 في المائة من السوق الاستهلاكية بحلول عام 2026.

Google لم تعد بتقديم تطبيقات مدفوعة، أو تحديثات لتلك التطبيقات للمستخدمين الروس، لكنها لم تمنع الناس في روسيا من استخدام خدماتها المجانية، مثل Gmail ،والخرائط، و Play و ،YouTube. لم ترد Google على الفور على طلب WIRED للتعليق، على الشركات الروسية التي تستخدم Android، ويعد مشروع الهواتف الذكية الجديد ،مجرد واحدة من العديد من محاولات روسيا للاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والسيادة الرقمية، حيث وعدت الدولة بمبالغ "غير مسبوقة" من التمويل لتطوير صناعة الإلكترونيات، الأمر الذي يغري الشركات الروسية، ولكن ليس الجميع مقتنعًا بأن الدعم الحكومي، سينتج عنه منتجات جديدة - أو ما إذا كانت منتجات مثل هاتف NCC ستنجح ام لا، حيث صرح كارين كازاريان، المدير العام ومؤسس معهد أبحاث الإنترنت، عن مشروع NCC للهواتف الذكية: "بصراحة، بقدر ما أعرف، يبدو الأمر وكأنه حيلة في العلاقات العامة" في جوهرها ، تعني هذه السيادة الرقمية سيطرة الدولة على الإنترنت داخل حدودها ، بما في ذلك المحتوى والبيانات والبنية التحتية، مما يسمح للحكومة بفصل مجال الإنترنت في البلاد عن بقية العالم، بدأت الحكومة الروسية في الترويج للفكرة، بعد العقوبات التي أعقبت ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من حظر وزارة التجارة الأمريكية، الصادرات إلى روسيا، من الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، التى تكلف أكثر من 300 دولار، ومع ذلك، يقول الخبراء إن الهاتف الذكي الروسي سيجد صعوبة في التغلب على المنافسين غير المكلفين من الصين، وقد يواجه مشكلات في استخدام Android من Google.