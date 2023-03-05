شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه لعبة Roblox وهل هى آمنة للأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ROBLOX هي واحدة من أكثر ألعاب الفيديو التي يتم الحديث عنها في الوقت الحالي، حيث تضم اللعبة حاليا أكثر من 60 مليون لاعب يوميا، وهو ما يجعلها محط أنظار الكثرين.





ما هي لعبة Roblox؟Roblox هي مساحة افتراضية يمكنك اللعب بها والدردشة مع الآخرين، وقد تم تشبيهها بلعبة Fortnite ، على الرغم من وجود بعض الاختلافات الرئيسية، حيث تتكون Fortnite من عناصر ألعاب مخصصة مع لعبة battle royale المحبوبة للغاية ، بالإضافة إلى أوضاع Save the World، بالإضافة إلى وضع Creative الاجتماعي.

في حين أن Roblox ليس لديها لعبة محددة في حد ذاتها، حيث يعتبر Roblox أكثر من مجرد "تجربة" ، وبينما يمكنك ممارسة الألعاب بداخلها ، فإن كل شيء يتم إنشاؤه بواسطة المستخدمين أنفسهم، حيث يراها الكثيرون على أنها بداية مبكرة للميتافيرس.







هل Roblox آمن للأطفال؟ هل Roblox آمن للأطفال؟ كما هو الحال مع أي شيء على الإنترنت، يحتاج الآباء إلى معرفة كيفية الحفاظ على أمان أطفالهم بسرعة، وأول شيء يجب التعرف عليه هو أن لعبة Roblox ليست لعبة مصنفة حسب العمر؛ إنها مساحة اجتماعية على الإنترنت.

كيف يعمل Roblox؟وصفها المبدعون بـ "منصة الخيال"، وهي تقدم خدمة تتيح للمستخدمين تطوير ألعابهم الخاصة ، ولعب ألعاب الآخرين ، واستكشاف المحتوى الذي أنشأه المستخدمون، حيث أنه في الأساس مكان يمكنك التسكع فيه مع الأصدقاء واستكشاف المساحات الافتراضية ولعب مجموعة كبيرة من الألعاب والمحتوى.

وتقع على عاتقك كوالد مسؤولية الحفاظ على أمان طفلك عبر الإنترنت، سواء كان ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب عبر الإنترنت أو المساحات الاجتماعية عبر الإنترنت، لكن في نفس الوقت اتخذ المطورون خطوات لضمان سلامة الأطفال قدر الإمكان، كما هو مفصل على موقع Roblox الإلكتروني.