شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح مميزات جديد للرسائل المباشرة DM .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك إن شركة تويتر تسعى إلى تمكين الرد على الرسائل الفردية المباشرة (DM)، واستخدام أي رمز تعبيري للتفاعل، والتشفير على النظام الأساسي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكتب على تويتر: "بهدف نشر القدرة على الرد على الرسائل المباشرة الفردية، استخدم أي رموز تعبيرية وتشفير لردود الفعل في وقت لاحق من هذا الشهر"، وعبّر العديد من المستخدمين عن أفكارهم بشأن مشاركة ماسك.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "التحديثات الرائعة التي ستساعد في تدفق المحادثات بسلاسة أكبر، نتطلع بشكل خاص إلى مجموعة متنوعة من الرموز التعبيرية لردود الفعل ... إنها الأشياء الصغيرة"، وقال مستخدم آخر "ممتاز، تشفير الدردشة أمر لا بد منه بشكل خاص".

وبالإضافة إلى ذلك، أشاد أحد المستخدمين بجهود Musk في تطبيق الميزات الجديدة وتساءل أيضًا عما إذا كان بإمكانه أيضًا إحضار ميزة "إلغاء الإرسال" للرسائل المباشرة.

وفي فبراير، قال ماسك إن منصة التدوين المصغر ستزود المستخدمين بالقدرة على تعديل الخوارزمية إلى "التطابق الأقرب" في "الأشهر المقبلة"، وفي الوقت نفسه، أعلنت منصة التدوين المصغر أن المستخدمين سيحصلون على "تنبيه" إذا ظهرت مذكرة المجتمع على تغريدة قاموا بالرد عليها أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها.

وقامت الشركة بالتغريد من حسابCommunityNotes الخاص بها: "بدءًا من اليوم، ستحصل على تنبيه إذا بدأت ملاحظة المجتمع في الظهور على تغريدة قمت بالرد عليها أو أعجبت بها أو أعاد تغريدها، وسيساعد هذا في إعطاء الأشخاص سياق إضافي قد يفوتهم. . "