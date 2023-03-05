فاروق الباز يكشف حقيقة انقسام قارة أفريقيا إلى نصفين (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف العالم فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، حقيقة ما تردد حول احتمالية انقسام قارة أفريقيا إلى نصفين، نتيجة وجود صدوع كبيرة فيها.

وقال الباز، في مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، إن الصدوع في أفريقيا كبيرة جدًا وبعضها واسع والبعض الآخر طويل، وبعضها يقع في منتصف القارة.

وأكد "الباز" أنه من غير المتوقع "أن تنقسم القارة نتيجة هذه الصدوع"، مشيرا إلى أن الحديث حول انقسام قارة إفريقيا " كلام فارغ".

وأضاف مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية: "الصدوع في أفريقيا كبيرة جدا وبعضها واسع والبعض الآخر طويل ويمر من نصف القارة، ذلك أن القشرة الأرضية وما تحويه من صخور تعوم فوق كتلة لزجة ملتهبة وحين تدور الأرض بسرعة حول نفسها، إضافة إلى عمليات الجذب التي تحدثها الكواكب مع الأرض، فإن هذه الطبقة تتأثر وتتحرك بعض الشئ".

يشار إلى أنه أثير مؤخرا موضوع انقسام القارة، خاصة في أعقاب زلزالي تركيا وسوريا المدمرين، واللذان راح ضحيتهما أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن انهيار آلاف المباني.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=594148285901380