شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر شركة صانعة رقائق فى العالم تعتزم توظيف 6000 مهندس في 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co - أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم - إنها ستوظف أكثر من 6000 موظف جديد في عام 2023، حسبما ذكرت الشركة فى بيان.

تأتي حملة التوظيف على الرغم من الانكماش العالمي في صناعة الرقائق، فستبحث الشركة عن مهندسين شباب حاصلين على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الهندسة الكهربائية أو المجالات ذات الصلة بالبرمجيات، في جميع أنحاء تايوان حسبما نقلت CNBC.

ووفقًا لـ TSMC، متوسط الراتب الإجمالي للمهندس الجديد الحاصل على درجة الماجستير هو مليوني دولار تايواني (65,578 دولارًا أمريكيًا).

أدى انخفاض الطلب على الإلكترونيات وارتفاع مستويات المخزون بعد نقص بعض الرقائق إلى تراجع صناعة أشباه الموصلات.

فيما أعلنت شركة Intel Corp مؤخرًا أنها ستخفض مدفوعات الموظفين والمديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط من 5% إلى 25%، لكن هيمنة TSMC في صنع بعض الرقائق الأكثر تقدمًا للعملاء المتميزين مثل Apple حمتها من الانكماش.

خفضت الشركة بشكل طفيف نفقاتها الرأسمالية السنوية لعام 2023 وتتوقع انخفاضًا في الإيرادات في الربع الأول، وتتوقع أن يرتفع الطلب بحلول النصف الثاني من هذا العام.