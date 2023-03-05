شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السماح لسام بانكمان فرايد باستخدام هاتف بلا إنترنت بعد الإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سُمح لمؤسس FTX سام بانكمان فرايد باستخدام هاتف بلا إنترنت، كجزء من التعديلات على شروط الإفراج عنه حسبما نقلت CNBC.

في خطاب أرسل إلى قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان - اطلعت عليه Insider - أوضح المدعون التغييرات التي ستقصر تواصل بانكمان فرايد على الرسائل النصية والمكالمات الصوتية بعد مزاعم بأنه تحدث إلى موظفين سابقين على Signal، وهو تطبيق مراسلة مشفر.

وأثار استخدامه لـSignal والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) غضب القاضي، الذي هدد بإلغاء قرار الإفراج عن بانكمان فرايد قبل محاكمته في أكتوبر بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة.

كتب المدعون أنه يُسمح له الآن باستخدام هاتف مع عدم وجود إمكانيات للتوصيل بالإنترنت أو تعطيل إمكانيات الإنترنت، ومع ذلك، لا يمكن لـ بانكمان فرايد التواصل مع الموظفين الحاليين أو السابقين في FTX أو Alameda.

يمكنه أيضًا استخدام جهاز كمبيوتر محمول بوظائف محدودة ويجب عليه تسجيل الدخول من خلال VPN يسمح بالوصول إلى مواقع الويب لغرضين هما التحضير للدفاع عنه، وتلك التي يرى المدعون أنها لا تشكل خطرًا.

تشمل هذه المواقع Netflix و Doordash و Uber Eats و Major League Baseball و National Football League.

يجب تثبيت برنامج الأمان الذي يسجل أنشطته عبر الإنترنت ويحق للادعاء العام إجراء فحوصات دورية عليه.