شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر محركات بلازما فريدة من نوعها طورتها لأقمارها الصناعية الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المختصين في روسيا يجرون تجارب على محركات بلازما فريدة من نوعها ستستعمل مع أقمار منظومة Sphere الواعدة، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "قام الخبراء التابعون لشركة Fakel ومركز Keldysh الروسي لصناعات الفضاء بإجراء أول اختبار على محرك البلازما SPD-70M الجديد الذي يعتمد على الكريبتون، هذا المحرك سيستخدم في بعض أقمار منظومة Sphere التي تعمل روسيا على نشرها في الفضاء".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات عمل محرك SPD-70M الجديد بشكل مستقر، وبين أنه يتوافق تماما مع المعايير المطلوبة في أقمار Sphere".

وعادة ما يستخدم الزينون في محركات البلازما النفاثة التي تستعمل مع المركبات الفضائية أو الأقمار الصناعية، ولكن ونظرا لارتفاع تكلفة استخدام هذا العنصر الكيميائي قرر الخبراء الروس تطوير محركات جديدة تعتمد في عملها على عنصر الكريبتون.

وكانت روسيا قد أعلنت سابقا أن منظومة أقمار Sphere التي ستستعمل أقمارها لأغراض متعددة، وستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O و Berkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.