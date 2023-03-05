شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Crime Boss الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذبت شركة تطوير الألعاب Rockay City انتباه اللاعبين في كل مكان بفضل لعبة Crime Boss: Rockay City، والتى تعتبر لعبة جريمة منظمة تجمع بين العاب التصويب من منظور الشخص الأول وحرب العصابات، كما يمكن لعبها بشكل منفرد أو مع الأصدقاء.



ما هو موعد إصدار The Crime Boss: Rockay City؟ ما هو موعد إصدار The Crime Boss: Rockay City؟ تم الإعلان عن Crime Boss: Rockay City في The Game Awards 2022، وتم تحديد موعد إصدارها بعد فترة وجيزة من الإعلان، حيث سيتم إصداره يوم الثلاثاء، 28 مارس، 2023، لأجهزة الكمبيوتر، مع إصدار وحدة تحكم مخطط له في وقت لاحق من هذا العام.

لكن لسوء الحظ، لم يتم تحديد تاريخ إصدار محدد لوحدات التحكم أو وحدات التحكم التي سيتم إصدارها عليها.



هل Crime Boss: Rockay City عالم مفتوح؟ هل Crime Boss: Rockay City عالم مفتوح؟ Crime Boss: Rockay City هي لعبة سرقة حيث تشارك في لعبة capers قصيرة ومثيرة من منظور الشخص الأول مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي في فلوريدا، ومثل الكثير من ألعاب السطو الأخرى مثل Payday، تحدث هذه الجرائم في مستويات محددة، على الرغم من وجود بعض العناصر العشوائية لتكرار اللعب.

وهذا يعني أنه لا يوجد عالم مفتوح، وبدلاً من ذلك، ستلعب من خلال لعبة smash and-grabs المختلفة المتاحة فور وصولها.





هل Crime Boss: Rockay City متعددة اللاعبين؟نعم، في Crime Boss: Rockay City، ستكون قادرًا على اللعب مع صديق في وضع تعاوني لمواجهة عمليات السطو، وهذا متاح في كل من أوضاع التعاون عبر الإنترنت والمحلية، وستكون أنت وشريكك دائمًا في نفس الفريق، ولا يوجد خيار للتنافس مع بعضكما البعض.