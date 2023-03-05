شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أورجين تحقق فى فشل المركبة الفضائية نيوشيبارد المتوقفة منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير space أن مركبة New Shepard من بلو أوريجين لاتزال متوقفه منذ ما يقرب من ستة أشهر ، وليس من الواضح متى ستنطلق مركبة السياحة الفضائية شبه المدارية في السماء مرة أخرى.

وعانت New Shepard من شذوذ خلال رحلتها الأخيرة ، وهي مهمة بحثية غير مأهولة انطلقت في 12 سبتمبر 2022، ونتيجة لذلك فقدت المرحلة الأولى المعززة القابلة لإعادة الاستخدام من New Shepard ، على الرغم من أن كبسولة المرحلة العليا تمكنت من الهبوط بأمان تحت المظلات.

ولم تقدم Blue Origin العديد من التحديثات حول الحالة الشاذة منذ ذلك الحين. ولكن قد يكون ذلك بسبب عدم وجود الكثير مما يمكن قوله ، أفاد جيف فوست من SpaceNews أن الشركة تواصل التحقيق في الفشل.

وقال جاري لاي ، كبير المهندسين المعماريين في شركة نيو شيبرد ، في مؤتمر الجيل القادم للباحثين دون المداري في كولورادو ، "نحن نحقق في هذا الشذوذ الآن ، وسببه".

وأضاف لاي: "سنصل إلى الجزء السفلي منه ولا يمكنني التحدث عن جداول زمنية محددة أو خطط بشأن موعد حل هذا الموقف ، بخلاف القول بأننا نعتزم تمامًا العودة إلى العمل بمجرد أن نكون مستعدين."

وكانت مهمة 12 سبتمبر - التي تسمى NS-23 لأنها كانت الرحلة رقم 23 بشكل عام لنيو شيبرد - تهدف إلى حمل 36 حمولة في رحلة قصيرة إلى الفضاء شبه المداري والعودة.

لكن حدث شيء غير متوقع بعد حوالي 65 ثانية من الإقلاع ، والذي حدث من موقع Blue Origin في غرب تكساس، وهو ضرب معزز New Shepard الأرض بقوة ويفترض أنه تم تدميره ، لكن الكبسولة قامت بتنشيط نظام الهروب في حالات الطوارئ وعادت بأمان إلى الأرض .

وقال لاي عن أداء الكبسولة في حالات الطوارئ ، وفقًا لفوست: "يمكنني أن أخبرك على وجه اليقين أن بيئة التسارع التي عشناها كانت بالضبط ما توقعناه، وكانت بالضبط كما تم تدريب رواد الفضاء". "ذهب كل شيء وفقا للخطة الموضوعة."

وكان هذا هو الشذوذ الثاني في الرحلة لنيو شيبرد ، بعد واحد حدث في إطلاق السيارة لأول مرة في عام 2015. في تلك المناسبة ، تحطمت المركبة المعززة ودُمرت ، لكن الكبسولة تمكنت من الوصول إلى الفضاء دون المداري كما هو مخطط لها.