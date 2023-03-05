شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل التابع لناسا يلتقط تصادم المركبة الفضائية DART مع الكويكب ديمورفوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) سلسلة من الصور للكويكب ديمورفوس عندما اصطدمت عمدا بمركبة فضائية ناسا تزن 1200 رطل تسمى DART في 26 سبتمبر 2022، وفقًا لبيانهم.

وقالت وكالة ناسا في بيانها إن فيلم هابل الفاصل الزمني عن آثار اصطدام DART يكشف عن تغييرات مفاجئة وملحوظة كل ساعة بساعة حيث تم قذف الغبار وقطع الحطام في الفضاء، وفقاً لموقع gadgets360.

وصدم الكويكب بقوة 13000 ميل في الساعة ، فجّر المصادم DART أكثر من 1000 طن من الغبار والصخور من الكويكب.

وقالت ناسا إن فيلم هابل يقدم أدلة جديدة لا تقدر بثمن حول كيفية تشتيت الحطام إلى نمط معقد في الأيام التي أعقبت التأثير، وقالوا إن هذا كان على مساحة أكبر بكثير مما يمكن تسجيله بواسطة LICIACube cubesat، الذي تجاوز الكويكب الثنائي بعد دقائق من اصطدام DART.

وقالت الوكالة إن الهدف الأساسي من DART، والذي يمثل اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج، هو اختبار قدرتنا على تغيير مسار الكويكب أثناء دورانه حول الكويكب المرافق الأكبر له، كما تقول الوكالة.

وعلى الرغم من أن ديديموس وديمورفوس لا يشكلان أي تهديد للأرض، إلا أن البيانات من المهمة ستساعد الباحثين على كيفية تحويل مسار الكويكب بعيدًا عن الأرض، إذا لزم الأمر، وفقًا للبيان.

وقدمت تجربة DART أيضًا رؤى جديدة لتصادمات الكواكب التي ربما كانت شائعة في النظام الشمسي المبكر.

وقال جيان يانغ لي من معهد علوم الكواكب في توكسون، أريزونا: "أعتقد أنه أمر رائع، هناك الكثير من الأشياء التي تحدث هنا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ذلك".

نُشرت الدراسة في 1 مارس في مجلة Nature.

يُظهر الفيلم ثلاث مراحل متداخلة من آثار الصدمة: تشكيل مخروط مقذوف، دوامة لولبية من الحطام ملتصقة على طول مدار الكويكب حول الكويكب المرافق له، وانجرف الذيل خلف الكويكب بضغط ضوء الشمس، يشبه غراب الرياح.