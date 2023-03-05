شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك حذف سجل المواقع في خرائط جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المواقع في خرائط جوجل هو ميزة تتيح لك عرض وإدارة بيانات الموقع التي جمعتها جوجل من أجهزتك المحمولة أو جهاز الكمبيوتر، عند التمكين يقوم بتتبع بيانات موقعك وتسجيلها بمرور الوقت وإنشاء سجل مفصل لتحركاتك، ومع ذلك لا يشعر الجميع بالراحة مع معرفة جوجل للكثير عنهم، وبالتالي يمكنك بسهولة حذف سجل المواقع على خرائط جوجل، أو حذف أجزاء منه فقط، علاوة على ذلك بعد حذف سجل الموقع من مخططك الزمني، لن تتمكن من رؤيته مرة أخرى.

ماذا يحدث إذا حذفت سجل المواقع؟

سيؤثر حذف سجل الموقع من مخططك الزمني أيضًا على دقة التوصيات الشخصية والميزات الأخرى في التطبيق، لكن لن يتم حذف الأماكن التي حفظتها أو شاركتها أو راجعتها.

لماذا أحتاج إلى سجل المواقع في جوجل؟

التخصيص: يمكن أن يساعد سجل المواقع جوجل في تخصيص نتائج البحث والإعلانات والتوصيات بناءً على مواقعك واهتماماتك السابقة.

التنقل: يمكن أن يساعدك سجل المواقع في جوجل للعثور على طريقك من خلال تقديم توصيات تستند إلى الموقع للأماكن القريبة لتناول الطعام والتسوق والاستكشاف.

الأمان: إذا فقدت هاتفك أو سُرق يمكنك استخدام سجل المواقع في جوجل للعثور على آخر موقع معروف له.

حفظ الذاكرة: يمكن أن يكون سجل المواقع طريقة رائعة لتذكر الأماكن التي زرتها، خاصة إذا كنت مسافرًا أو تستكشف مدينة جديدة.

التتبع: يستخدم بعض الأشخاص سجل المواقع في جوجل لتتبع تحركاتهم أو لمراقبة أطفالهم أو موظفيهم.

هل يمكن للأشخاص رؤية سجل المواقع الخاص بي على جوجل؟

بشكل افتراضي يكون سجل مواقع جوجل الخاص بك خاصًا ولا يمكنك الوصول إليه إلا عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

ومع ذلك يمكن أن يكون سجل الموقع مرئيًا للآخرين إذا اخترت مشاركته معهم أو إذا قمت بمشاركة تفاصيل تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.





هل تم حذف سجل جوجل نهائيًا؟

لا يمكنك استعادة سجل البحث المحفوظ في حساب جوجل الخاص بك إذا قمت بحذفه، يمكنك حذف نشاط معين أو حذف سجل البحث الخاص بك من يوم محدد أو نطاق زمني مخصص أو الفترة الزمنية بأكملها.

كيف يمكنك حذف سجل المواقع على خرائط جوجل؟





اتبع هذه الخطوات:

افتح خرائط جوجل على هاتفك الذكي

اضغط على صورة ملفك الشخصي التي تظهر في الزاوية اليمنى العليا

اضغط على "مخططك الزمني" ثم على النقاط الثلاث

حدد الخيار "الإعدادات والخصوصية" ثم مرر لأسفل

حدد "حذف كل سجل المواقع".

هل يمكنك حذف مواقع محددة من سجل المواقع على خرائط جوجل؟

نعم، يمكنك حذف مواقع محددة من سجل المواقع على خرائط جوجل باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك

اضغط على صورة ملفك الشخصي ثم على خيار "مخططك الزمني"

الآن، اضغط على الموقع الذي ترغب في حذفه ثم على أيقونة سلة المهملات.

هل سيؤثر إيقاف تشغيل سجل المواقع في خرائط جوجل على استخدامي لتطبيق خرائط جوجل؟

قد يؤثر إيقاف تشغيل سجل المواقع في خرائط جوجل على قدرة التطبيق على منحك توصيات مخصصة على أساس موقعك.

ومع ذلك ستظل قادرًا على استخدام التطبيق للبحث عن المواقع والحصول على الاتجاهات.