شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعداد حماية البيانات المتقدمة على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد آبل في طليعة حماية خصوصية المستخدم وأمانه عبر أجهزتها، حيث أطلقت فى السابق تطبيق شفافية تتبع التطبيقات، والذي يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كان التطبيق يمكنه تتبع نشاطهم لأغراض الدعاية.

ومع iOS 16.2 قدمت آبل حماية البيانات المتقدمة، والتشفير من طرف إلى طرف لـ iCloud، لجميع المستخدمين خارج الولايات المتحدة.

ما هي حماية البيانات المتقدمة على iOS 16.2؟

تتضمن Advanced-Data Protection لـ iCloud تشفيرًا شاملاً لفئات إضافية بخلاف كلمات المرور ومعلومات الدفع وبيانات الصحة.

باستخدام Advanced Data Protection، توسع آبل فئات البيانات الحساسة من 14 إلى 23، بما في ذلك فئات البيانات الأكثر حساسية ، مثل iCloud Backup والملاحظات والصور.

يسمح تمكين هذه الميزة الاختيارية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن أن أجهزتك الموثوقة فقط يمكنها الوصول إلى بيانات iCloud الخاصة بك.

هذا يعني أيضًا أن آبل لن تتمكن من الوصول إلى بياناتك السحابية المشفرة، حتى في حالة حدوث خرق للبيانات.

كيفية تمكين الحماية المتقدمة للبيانات على آيفون

لتبدأ، يجب تحديث آيفون الخاص بك إلى iOS 16.2.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم بتحديث جهاز آيفون الخاص بك إلى iOS 16.2 واتبع الخطوات التالية.

افتح الإعدادات واضغط على اسمك.

حدد iCloud.

قم بالتمرير لأسفل وحدد حماية البيانات المتقدمة.

ثم اختر تشغيل حماية البيانات المتقدمة.

هل لاحظ أنه سيُطلب منك تكوين استرداد الحساب، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فاتبع الخطوات التالية.

افتح الإعدادات واضغط على اسمك في الأعلى.

حدد كلمة المرور والأمان.

اضغط على استعادة الحساب.

اختر إضافة جهة اتصال الاسترداد ثم حددها مرة أخرى.

استخدم Touch ID أو Face ID لفتح جهازك.

اختر جهة اتصال من اختيارك.

اضغط على إضافة لحفظ جهة الاتصال كجهة اتصال للاسترداد.

حدد إرسال لإرسال الطلب إلى جهة الاتصال.

انقر فوق تم.

بمجرد قيامك بإعداد استرداد الحساب، اتبع الخطوات لتمكين الحماية المتقدمة للبيانات.

ارجع إلى إعدادات حماية البيانات المتقدمة.

تفعيل الحماية المتقدمة للبيانات.

اتبع خطوات التحقق الإضافية، بما في ذلك إدخال مفتاح الاسترداد ورمز مرور القفل.

بمجرد إعداد كل شيء، ستتلقى تأكيدًا على تمكين حماية البيانات المتقدمة.

يؤدي تمكين حماية البيانات المتقدمة لـ iCloud إلى تغييرات مثل تقييد الوصول إلى بياناتك فقط على أجهزتك الموثوقة.

إذا كنت ترغب في الوصول إلى بياناتك على أي كلاود، فيجب عليك أولاً تفويض الوصول المؤقت باستخدام أحد أجهزتك الموثوقة.

إذا قمت بإعداد Family Sharing، فسيتم تشفير جميع البيانات المشتركة، ولكن يجب على جميع الأعضاء تمكين الميزة على أجهزتهم.

علاوة على ذلك، فإن استخدام الألبومات المشتركة في الصور أو الملفات التعاونية مع "أي شخص لديه الرابط" سيكون له فقط إجراءات أمان البيانات التقليدية وليس التشفير من طرف إلى طرف.