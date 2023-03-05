شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف يختار آيفون اقتراحات سيري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى أجهزة آيفون مع مساعد صوتي خاص بها يسمى Siri تمامًا مثل هواتف أندرويد بها مساعد جوجل، يمكن أن يساعد المستخدمين في تحقيق أقصى استفادة من ميزات هواتفهم الذكية بمجرد استخدام صوتهم.

يمكن أن يقدم "سيري" ميزات متعددة بخلاف اتباع الأوامر الصوتية فقط، والتي تتضمن ميزة تسمى اقتراحات "سيري".

فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة وأجوبتها حول كيفية اختيار آيفون الخاص بك لاقتراحات "سيري".

ما هي ميزة اقتراحات "سيري"؟

اقتراحات "سيري" هي أداة بحث مفيدة للغاية على جهاز آيفون الخاص بك وتقدم اقتراحات بشأن ما قد ترغب في القيام به بعد ذلك على هاتفك الذكي.

تعتمد نتائجه على كيفية استخدامك للجهاز، بما في ذلك عدد مرات استخدامك للتطبيقات ومتى تستخدمه، على سبيل المثال، إذا اقترب حدث ما، فقد ينصحك بالاتصال بصديق أو التحقق من التقويم الخاص بك.

يمكن لـ Siri أيضًا تقديم توصيات باستخدام كل من التطبيقات المضمنة والخارجية.

على ماذا تستند اقتراحات "سيري"؟

يمكن لـ "سيري" اقتراح اختصارات وتقديم اقتراحات في عمليات البحث ومشاركة الأوراق والتقويمات والبحث والبحث المرئي وسفاري والتطبيقات والمزيد باستخدام البيانات المخزنة على جهازك، مثل محفوظات تصفح سفاري ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل والصور والإشعارات و جهات الاتصال، يمكنه أيضًا استخدام البيانات المشتركة على التطبيقات المثبتة.

كيف يمكن أن تساعدني اقتراحات "سيري" في الأنشطة اليومية؟

فيما يلي بعض الأمثلة على المواقف التي يمكن أن تساعدك فيها اقتراحات "سيري":

تحقق من شاشة القفل أو ابدأ البحث: ستتلقى توصيات لما تحتاجه بالضبط في الوقت المناسب تمامًا، حيث يتعرف "سيري" على روتينك.

إنشاء رسائل بريد إلكتروني وأحداث: يقترح "سيري" جهات الاتصال التي أضفتها بالفعل إلى رسائل البريد الإلكتروني والأحداث عندما تبدأ في إضافة أشخاص.

تلقي المكالمات: استنادًا إلى أرقام الهواتف الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، ينبهك "سيري" إذا تلقيت مكالمة واردة من رقم غير معروف.

الكتابة: عند بدء الكتابة، سيقدم "سيري" أسماء الكتب والأماكن والأفلام التي شاهدتها مؤخرًا على آيفون الخاص بك، إذا أخبرت صديقًا أنك قادم، فستوفر لك "سيري" وقت وصول متوقع.

تأكيد موعد أو حجز رحلة على موقع سفر: سيسألك "سيري" عما إذا كنت تريد إضافته إلى التقويم الخاص بك.

كيف يختار آيفون جهات الاتصال المقترحة عند إرسال الصور؟

يقدم "سيري" اقتراحات لإرسال الصور بناءً على جهات الاتصال الأخيرة، على سبيل المثال، إذا اتصلت بأحد أصدقائك مؤخرًا وفي وقت مشاركة صورة، فسيقترح "سيري" تلقائيًا جهة اتصال صديقك.

كيف يمكنني تعطيل جهات الاتصال التي اقترحها "سيري" على آيفون؟

إليك كيفية تعطيل اقتراحات جهات الاتصال من "سيري" على آيفون:

على جهاز آيفون الخاص بك، انتقل إلى قائمة الإعدادات، ثم حدد خيار جهات الاتصال.

اضغط على خيار Siri & Search.

قم بإيقاف تشغيل التبديل لـ إظهار اقتراحات "سيري" لجهات الاتصال.

هل تعرض اقتراحات "سيري" التطبيقات المحذوفة؟

لا، لن يظهر التطبيق المحذوف في اقتراحات تطبيق Siri.

كيف يمكنني منع "سيري" من اقتراح جهات اتصال في تطبيقات أخرى؟

يقدم "سيري" اقتراحات لمعلومات جهات الاتصال في تطبيقات أخرى بناءً على كيفية استخدامك لجهات الاتصال.

ومع ذلك يمكنك تعطيل هذه الميزة في أي وقت تريده، وإليك الطريقة:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك ثم جهات الاتصال ثم Siri & Search، بعد ذلك قد تحتاج فقط إلى إيقاف تشغيل خيار التعلم من هذا التطبيق.