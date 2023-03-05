شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ترجمة صفحة ويب على متصفح Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ترجمة صفحات الويب على متصفحك طريقة رائعة للوصول بسرعة إلى المعلومات من اللغات الأخرى، حيث يسمح للمستخدمين بإنشاء إصدارات محلية من موقع الويب مع ترجمات دقيقة يمكن أن تساعدهم في بناء علاقات أفضل مع العملاء من مختلف أنحاء العالم.

وهذا يجعل من السهل على أي شخص الوصول إلى مواقع الويب المكتوبة بلغات مختلفة دون الحاجة إلى تعلمها أولاً، ومع وجود عدد متزايد من الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة ، تعد ترجمة صفحات الويب أداة حاسمة للشركات للوصول إلى العملاء من جميع أنحاء العالم.

ويوفر متصفح Google Chrome طريقة سهلة ومريحة لترجمة صفحة بسرعة من لغة إلى أخرى، ومع خوارزمياتها القوية ، يمكنها تحويل النص بدقة من لغة إلى أخرى في بضع ثوانٍ فقط. مع الواجهة البديهية ، فإنه يجعل ترجمة صفحات الويب نسيمًا.

ويمكن استخدام ميزة ترجمة Chrome لترجمة مواقع الويب بأكملها أو أقسام محددة من موقع الويب. هذا يجعلها أداة لا تقدر بثمن للشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى توصيل رسالتهم بلغات متعددة.

إليك دليل خطوة بخطوة لترجمة صفحة ويب:

- قم بتشغيل متصفح الويب Chrome على جهاز الكمبيوتر/سطح المكتب.

- انتقل إلى صفحة ويب مكتوبة بلغة أخرى.

- انقر فوق ترجمة موجودة في الجانب الأيمن من شريط العناوين.

- اختر لغتك المفضلة.

- سيقوم Chrome بترجمة صفحة الويب الحالية الخاصة بك.