شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خايف من الاسكرين شوت.. كيف تبدأ محادثة سرية في Facebook Messenger؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فيسبوك العديد من الميزات سهلة الاستخدام على تطبيق Messenger الخاص به، إحدى هذه الميزات المثيرة للاهتمام هي المحادثة السرية. تتيح المنصة المملوكة لشركة Meta للمستخدمين إجراء محادثات خاصة مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

ما هي المحادثة السرية؟

يتم تشفير المحادثة السرية في Messenger من طرف إلى طرف ، مما يعني أن الرسائل مخصصة لك ولشخص آخر فقط - وليس لأي شخص آخر ، بما في ذلك نحن، وضع في اعتبارك أن الشخص الذي تراسله يمكنه اختيار مشاركة المحادثة مع الآخرين، تمتلك أنت والشخص الآخر في المحادثة السرية مفتاح تشفير يمكنك استخدامه للتحقق من أن الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف، ويمكنك أيضًا ضبط مؤقت لإخفاء رسائلك من المحادثة.

إليك كيفية بدء محادثة سرية على Messenger

خطوات

1. لتبدأ ، عليك أولاً النقر فوق أيقونة الصفحة الرئيسية

2. بعد ذلك ، عليك النقر فوق رمز "+"

3. الآن اضغط على أيقونة "القفل" الموضوعة على الأيقونة اليمنى العلوية

4. يمكنك الآن تحديد جهة اتصال تريد مراسلتها

5. إذا كنت ترغب في ذلك ، فانقر فوق رمز الساعة الموجود في مربع النص وقم بتعيين مؤقت لجعل الرسائل تختفي

أشياء لتأخذها بالحسبان

المحادثات السرية متاحة حاليًا فقط في تطبيق Messenger على iOS و Android حتى لا تظهر في دردشة Facebook أو موقع ماسنجر كما أنها مرئية فقط على الجهاز الذي أنشأت فيه المحادثة والجهاز الذي يستخدمه المستلم لفتح المحادثة.

أطلقت Microsoft مؤخرًا دعمًا لعناصر واجهة مستخدم جديدة لمعاينة Facebook Messenger على Windows 11. للوصول إلى عنصر واجهة المستخدم الجديد ، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى متجر Microsoft وتحديث أحدث إصدار من التطبيق.