شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تغلق 8 متاجر Cashierless Go فى نيويورك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم أمازون بإغلاق متجرين Go بدون كاشير في مدينة نيويورك، اثنان في سياتل وأربعة في سان فرانسيسكو في الأول من أبريل، وفقًا لـ GeekWire..

وأعلنت شركة التجزئة الإلكترونية العملاقة عن هذا الإعلان في نفس اليوم الذي اعترفت فيه بأنها أوقفت البناء مؤقتًا في مقرها الثاني في أرلينغتون بولاية فرجينيا لأنها تعيد تقييم احتياجات مكتبها في مواجهة المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يفضلون العمل عن بُعد، وفقا لتقرير engadget.

كما تلاحظ بلومبرج ، هذه ليست سوى أحدث تحركات أمازون لخفض التكاليف وسط تباطؤ نمو المبيعات فى يناير ، ووسعت الشركة تخفيضات الوظائف المخطط لها من 10000 إلى 18000 وظيفة ، حيث أثرت عمليات التسريح منذ ذلك الحين في الغالب على الموظفين من أقسام البيع بالتجزئة والتوظيف.

وقالت المتحدثة باسم الشركة ، جيسيكا مارتن ، للمنشورات في بيان: "مثل أي بائع تجزئة مادي ، نقوم بشكل دوري بتقييم مجموعة متاجرنا واتخاذ قرارات التحسين على طول الطريق.

ولا نزال ملتزمين بتنسيق Amazon Go ، وندير أكثر من 20 متجرًا من متاجر Amazon Go في جميع أنحاء العالم، والولايات المتحدة وسوف نستمر في معرفة المواقع والميزات التي تلقى صدى أكبر لدى العملاء

وصُممت متاجر تيتان جو للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت لتكون متاجر ذات تقنية عالية ومجهزة بكاميرات وأجهزة استشعار يمكنها اكتشاف وقت أخذ المنتجات وإعادتها إلى الأرفف، ويمكن للعملاء الحصول على أي عنصر يريدونه ، والذي سيتم إضافته إلى عربة التسوق الافتراضية الخاصة بهم للدفع عبر الإنترنت ، ثم الخروج من المتجر دون الحاجة إلى المرور من قبل أمين الصندوق.

في حين لا يزال لدى أمازون أكثر من 20 متجرًا من متاجر Go في البلاد ، فقد كافحت منذ فترة طويلة لغزو مساحة البيع بالتجزئة المادية وكانت تعمل على تغيير الاستراتيجيات بين الحين والآخر، وكان لديها 87 كشكًا منبثقًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، لكن الشركة أغلقتها قبل انتشار الوباء.

وفي عام 2022 ، أغلقت أمازون جميع المكتبات الـ 68 ، والمواقع المنبثقة والمتاجر من فئة 4 نجوم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و في فبراير فقط ، قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي إن الشركة تخطط للتوسع في أعمالها التجارية في متاجر البقالة القائمة على الطوب وقذائف الهاون، وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز: "نأمل أن يكون لدينا في عام 2023 شكل نرغب في تحقيقه بشكل كبير ، من الناحية المادية.