شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا ترفع مدة فيديوهات ريلز على فيس بوك إلى 90 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميتا رفع الحد الأقصى لطول فيديو المقاطع القصيرة Reels على منصتها فيس بوك إلى 90 ثانية بعد أن كانت 60 ثانيه فقط بعد الزيادات الاخيرة قبل إعلان هذا التحديث.

كما زادت Meta الحد الزمني لـ Instagram Reels إلى 90 ثانية في يوليو الماضي ، لكن كلاهما يقل إلى حد ما عن الحد الأقصى لطول فيديو TikTok والذى يقف حاليًا فى 10 دقائق، وفقا لتقرير engadget .

وترى Meta أن Reels جانبًا مهمًا من تطبيقاتها ، وتقوم المنصة بطرح الميزات الجديدة دائما للتنسيق على Facebook .

ويمتلك كل من TikTok و Instagram Reels طرقًا لمزامنة المقاطع مع أغنية ، ويحصل Facebook Reels على ميزة مماثلة تسمى Grooves ، وتقول Meta أن هذا يستخدم "تقنية الإيقاع البصري" وأنه يقوم تلقائيًا بمزامنة ومواءمة الحركة مع إيقاع الأغنية.

كما سيقدم Facebook طريقة سهلة لإنشاء بكرات من ذكرياتك، و ستتمكن أيضًا من الاستفادة من القوالب الشائعة. يتيح لك هذا استبدال المقاطع من قالب موجود بأخرى خاصة بك. Meta Claim Reels هو الشكل الأسرع نموًا.

وتضاعف عدد فيديوهات Reels إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي عبر Facebook و Instagram. وتقول الشركة إن عمليات إعادة المشاركة في Reels زادت بأكثر من الضعف على كلا النظامين الأساسيين في الأشهر الستة الماضية أيضًا، ومنذ أغسطس تمكن المستخدمون من نشر البكرات بين التطبيقات .