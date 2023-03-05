شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف لونًا جديدًا إلى سلسلة أيفون 14.. هل تتوقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن هاتف iPhone 14 في سبتمبر 2022، حيث تشتمل تشكيلة iPhone 14 على أربعة هواتف ذكية-iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.

وتتوفر النماذج الأساسية للسلسلة iPhone 14 و iPhone 14 Plus في خمسة متغيرات ألوان مختلفة - Blueو Purple وMidnight وStarlight وProduct Red، وبحسب ما ورد تخطط الشركة لإضافة خيار لون مختلف إلى تشكيلة iPhone 14 و iPhone 14 Plus.

ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، يدعي منشور على منصة Weibo الذي تشاركه مدونة Mac Otakara اليابانية أن أبل تخطط لتقديم iPhone 14 و iPhone 14 Plus باللون الأصفر بحلول الربيع.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ، تضيف أبل ألوانًا جديدة لأجهزة iPhone في الربيع، وهذا يساعد الشركة على زيادة مبيعات iPhone في منتصف دورة المنتج، وفي مارس 2022 ، أعلنت الشركة عن خيارات الألوان الخضراء لجهاز iPhone 13 و iPhone 13 Mini.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أيضًا عن اللون الأخضر في جبال الألب لنماذج iPhone 13 Pro، وقبل ذلك ، في أبريل 2021، أعلنت شركة أبل عن خيار اللون الأرجواني لـ iPhone 12 و iPhone 12 Mini.

iPhone الأصفر اللون

قدمت أبل بالفعل خيار اللون الأصفر لنماذج iPhone السابقة، حيث أضافت الشركة خيارات ألوان أصفر لـ iPhone 11 في عام 2019 وiPhone XR في عام 2018، ولم يذكر التقرير ما إذا كانت أبل تخطط لإضافة ألوان جديدة لنماذج iPhone 14 Pro، وقد يبدو خيار اللون الأصفر المشاع في iPhone 14 وiPhone 14 Plus مشابهًا لخيار اللون الذهبي الحالي المتاح لنماذج الهواتف الذكية.