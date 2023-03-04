شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام توسع أدوات التحقق من العمر إلى مزيد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم إنستجرام بإجراء تجارب طويلة على مسح الوجه المستند إلى AI ، خاصة للتحقق من العمر، بعدما تم تقديم مسح الوجه داخل إنستجرام للتحقق من العمر ، بدءًا من الولايات المتحدة العام الماضي.

حاليا يتم توسيعه ليشمل المزيد من البلدان في أوروبا والمكسيك وكندا وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان، كما يخطط تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم أدوات التحقق من العمر إلى المزيد من البلدان في الأشهر المقبلة.

بدأ إنستجرام في مطالبة المستخدمين بالإفصاح عن أعمارهم أثناء عملية التسجيل في عام 2019، مما يجعلها إلزامية.

وفقًا لـ إنستجرام، فإن جمع هذه المعلومات يساعدهم على تقديم تجارب مناسبة للعمر لمختلف التركيبة السكانية للمستخدم ، وخاصة المراهقين.

يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر هو 13 عامًا لإنشاء حساب إنستجرام، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، من الضروري التأكد من أن تجربتهم مناسبة لأعمارهم.

لنفترض أن شخصًا ما يحاول تعديل تاريخ ميلاده على انساجرغ من أقل من 18 إلى 18 عامًا أو أكثر، في هذه الحالة ستتم مطالبتهم بالتحقق من أعمارهم باستخدام أحد البدائل الثلاثة: إرسال هويتهم أو التقاط صورة شخصية بالفيديو أو مطالبة أصدقائهم المشتركين بالتحقق من أعمارهم.

كيف تعمل طرق التحقق من العمر على إنستجرام؟

بالنسبة للمبتدئين يمكن للمستخدمين تحميل بطاقة هوية حكومية للتحقق من أعمارهم، لكن يتم تقديم طريقتين جديدتين تعملان بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين اختيار استخدام صورة سيلفي للفيديو أو الضمان الاجتماعي للتحقق من العمر.

من خلال اختيار صورة سيلفي بالفيديو، يمكنك التحقق من عمرك، عند اختيار هذه الطريقة، سيحتاج المستخدم إلى التقاط صورة سيلفي للفيديو، وسيقوم إنستجرام بمشاركة الصورة مع Yoti فقط.

توظف "يوتي" تقنيتها لقياس عمرك بناءً على ميزات وجهك وتنقل هذا التقدير إلينا، بعد ذلك يقوم كل من ميتا و"يوتي" بحذف الصورة.

صرحت "يوتي" أنها تستخدم صورًا مجهولة المصدر لأفراد مختلفين من أجزاء مختلفة من العالم لتدريب مجموعة البيانات الخاصة بها.

لقد منح هؤلاء الأفراد "يوتي" إذنًا شفافًا لاستخدام بياناتهم ويمكنهم أن يطلبوا من Yoti حذف بياناتهم في أي وقت.

ومع ذلك في حالة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، جمعت "يوتي" البيانات من خلال تمارين محددة لجمع البيانات حيث أعطى الآباء أو الأوصياء موافقة صريحة.

يمكّن الضمان الاجتماعي المستخدمين من مطالبة أتباعهم المشتركين بالتحقق من أعمارهم، يجب أن يكون القسيمة الفردية للمستخدم 18 عامًا أو أكثر، ولا تكفي لشخص آخر في ذلك الوقت وأن تلتزم بإجراءات السلامة الأخرى التي قمنا بتنفيذها.

يمكن للمستخدمين اختيار ثلاثة أشخاص للتأكيد لهم ، والذين سيتلقون طلبًا للتحقق من العمر والرد في غضون ثلاثة أيام.

تقول "ميتا" إن طرق التحقق من العمر الجديدة على إنستجرام والتي بدأت العام الماضي أظهرت نسبة نجاح بلغت 96% في منع المراهقين الذين حاولوا تغيير أعياد ميلادهم من أقل من 18 إلى 18 عامًا أو أكبر.