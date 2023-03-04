شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فولكس فاجن تنافس تسلا فى عقر دارها وتخطط لبناء مصنع سيارات كهربائية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تخطط Volkswagen لافتتاح مصنعين جديدن في أميركا الشمالية لتعزيز خطط الشركة في مجال السيارات الكهربائية حسبما نقلت CNBC.

وقالت الشركة الألمانية الجمعة الثالث من مارس إنها تنوي افتتاح مصنع تجميع في كارولينا الجنوبية بقيمة ملياري دولار لإنتاج موديلات كهربائية جديدة لعلامتها التجارية Scout.

وأشارت إلى أن هذا الاستثمار قد يخلق 4 آلاف وظيفة دائمة أو أكثر، بجانب ما يزيد عن 200 ألف سيارة Scout سنوياً.

وتستهدف الشركة وضع حجر الأساس للمصنع في منتصف 2023، فيما من المتوقع بدء الإنتاج بنهاية 2026.

كما تبحث Volkswagen عن موقع لمصنع بطاريات جديد في أميركا الشمالية.

وتعتقد الشركة أن التحول نحو السيارات الكهربائية سيؤهلها لاختراق سوق عانت فيه تاريخياً، وتأتي Volkswagen في المركز الرابع كأكبر شركة لبيع السيارات الكهربائية في أميركا.