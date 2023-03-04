شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية صينية تفحص أقمارا صناعية أمريكية فوق الأرض.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قمر صناعي صيني أطلق في عام 2018 بفحص المركبات الفضائية لدول أخرى فوق الأرض في مدار ثابت بالنسبة للأرض.

وتم إرسال Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 (TJS-3) ، المسمى بشكل غامض على أنه قمر صناعي لتجربة الاتصالات ، إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض في أواخر عام 2018، ثم أطلق قمرًا صناعيًا فرعيًا صغيرًا ، ربما للمساعدة في اختبار قدرات TJS-3، وفقا لتقرير space.

وتكشف البيانات المدارية أن TJS-3 كانت تقترب من الأقمار الصناعية الأمريكية في الأشهر الأخيرة وأن القمر الصناعي كان ينجرف على طول الحزام الثابت بالنسبة للأرض ، لكنه توقف لإلقاء نظرة فاحصة على الأقمار الصناعية USA 233 و USA 298 ، وكلاهما يعتقد أنهما أقمار اتصالات عسكرية تديرها قوة الفضاء الأمريكية .

وتعمل الأقمار الصناعية في المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO) على ارتفاع 22،236 ميلاً (35،786 كيلومترًا) فوق الأرض ، حيث تتطابق سرعتها مع دوران الكوكب وترى أنها تظهر ثابتة فوق نقطة واحدة على السطح أدناه، وبالتالي فإن هذا المدار يحظى بتقدير كبير لاستخدامه في الاتصالات ولأغراض أخرى.

وفي الوقت نفسه ، فإن المركبة الفضائية التي ترفع أو تخفض مدارها على بعد بضع عشرات من الأميال ستكون قادرة على الانجراف غربًا أو شرقًا بالنسبة للأقمار الصناعية الأخرى ، مما يسمح للقمر الصناعي بمرور الوقت باجتياح الآخرين وإلقاء نظرة.

وتكشف لوحة معلومات القمر الصناعي ، وهي أداة ويب تقوم بجمع وتحليل بيانات الوعي بالظروف الفضائية (SSA) ، أن TJS-3 اقترب من القمر الصناعى الامريكى أى بالقرب من 3.8 ميل من USA 233 في 31 أكتوبر 2022.