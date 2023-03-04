سد النهضة قد يسبب هزة أرضية خلال سنوات.. خبير جيولوجي يؤكد: مصر لديها حماية طبيعية من الزلازل لهذا السبب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الخبير الجيولوجي رجب فوزي، استشاري السلامة المهنية، أن مصر لديها حماية طبيعية من الزلازل بسبب تصدع حدث منذ آلاف السنين نتج عنه ظهور البحر الأحمر، فأصبح هناك مسافة كبيرة بين الصفيحة التكتونية التي تقع بها مصر وبين الحزام الزلزالي الذي تتأثر به عدد من الدول الآن.

جاء هذا خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، مساء أمس الجمعة، بعنوان "إجراءات السلامة وقت الزلازل والكوارث الطبيعية "، حاضر فيها الجيولوجي رجب فوزي، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالمقاولون العرب واستشاري السلامة والصحة المهنية.

وقال فوزي في تصريحات خلال الندوة، نقلها موقع "مصراوي"، إن بعض الأفعال التي يقوم بها الإنسان، قد تؤدي لحدوث زلازل، مثل بناء السدود المائية وحفر الأنفاق الضخمة، مشيرا إلى أن منطقة سد النهضة أحد تلك الأمثلة المُعرضة لحدوث زلزال ناتج عن بناء السد ما قد يضر بسلامته خلال السنوات القادمة.

كما تحدث "فوزي" عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها وقت الزلازل وقبلها والحماية من توابعها، قائلاً إن الزلازل 3 أنواع منها التكتونية التى يحدث فيها هزات كبيرة التي يظهر فيها سطح الأرض الظاهر صلبا ومستقرا إلا أن باطنه ليس كذلك، والنوع الثاني الزلازل البركانية، والنوع الثالث هي الزلازل البشرية والتي يتسبب فيها الإنسان منها بناء السدود.

وأشار الخبير الجيولوجي إلى أن الزلازل تحدث من ألاف السنين وهي حدث طبيعي يندرج ضمن الكوارث الطبيعية لنتائجها الوخيمة مشيرا إلى أن الجميع اعتاد على تواجدها في منطقة الزلازل بشرق آسيا ولكنها باتت تحدث في أماكن مختلفة نظرا لما يشهده العالم من تغيرات مناخية من ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي لتغيير مفاجئ ومتسلسل لسطح الأرض، ومنها التأثير على القطبين ويتسبب فى ذوبان الجليد وبالتالي زيادة منسوب المياه وذلك يؤثر بدوره على ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات ويتبعه تغير بطبقة الأرض وحدوث هزات أرضية وتصدعات بالقشرة الأرضية.