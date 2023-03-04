شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتوفر وقتك.. ابتكار ذراع روبوتية لتزويد السيارات بالوقود دون تدخل البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة دنماركية ناشئة ذراعا آليا قادرا على تزويد السيارات بالوقود لمجموعة متنوعة من المركبات فى محطات الوقود دون أى نوع من المساعدة البشرية، وتعد محطة وقود Neste فى فنلندا حاليًا، المكان الوحيد فى العالم الذى يمكنك فيه إعادة تزويد سيارتك بالوقود بواسطة روبوت، حيث أن هذه المحطة هى الموقع التجريبى الذى اختارته شركة Autofuel لاختبار نظام التزود بالوقود المستقبلى، وهو ذراع آلية يمكنها تحديد موقع باب خزان وقود السيارة واختيار النوع المناسب من الوقود وتشغيل المضخة دون أى نوع من المساعدة البشرية.

تخضع الذراع الآلية من الجيل الثالث للوقود التلقائى للاختبار منذ أكثر من عام، وتخطط الشركة الدنماركية لبدء الاختبار العام فى وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح روبوتات التزود بالوقود سائدة، إلا أن Autofuel يعتقد أنها ستصبح الأفضل عند انتشارها، بحسب موقع odditycentral.



التزويد بالوقود

البداية من 2018

بدأت شركة Autofuel العمل على حل إعادة تزويد السيارات بالوقود فى عام 2018، كانت الفكرة الرئيسية للمشروع هى تقليل التعرض المحتمل للمواد الكيميائية الضارة ومكونات الوقود فى المحطات لكل من الموظفين والعملاء، ولكن هناك فوائد أخرى لامتلاك الروبوت.

كل الأعمال، بما فى ذلك الراحة والملاءمة، فضلاً عن الأمان فى المناطق التى قد يشعر الناس فيها بالتردد فى ترك سياراتهم، وهناك الفوائد التى يجلبها الروبوت للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون التزود بالوقود فى سياراتهم.

التجربة تحظى بأقصى درجات الأمان

قال جوناس ثور أولسن، الرئيس التنفيذى لشركة Autofuel، "تهدف تقنيتنا إلى تزويد العملاء بأقصى درجات الراحة والأمان فى محطات الوقود.. ويتطلب التزود بالوقود يدويًا انتباه السائق أو مشاركته المباشرة على الأقل طالما تم تزويد السيارة بالوقود، ولا يتطلب نظام الوقود التلقائى أى تدخل بشرى، فهى تتيح لهم الذهاب إلى المتجر لتناول القهوة أو أخذ استراحة قصيرة أثناء إعادة تزويد السيارة بالوقود".



تزويد السيارة بالوقود

يتكون حل Autofuel من ذراع آلية معيارية موضوعة داخل مضخة الوقود، وسلسلة من أجهزة الاستشعار والكاميرات المصممة للحفاظ على سير الأشياء بسلاسة. تكتشف الكاميرات رقم تسجيل السيارة حتى يتمكن النظام من اكتشاف نوع الوقود الذى تحتاجه، وتقوم كاميرا أخرى بتوجيه السيارة للتوقف فى منطقة معينة بحيث يمكن للذراع الوصول بسهولة إلى باب خزان الوقود، ثم يبدأ الذراع نفسه فى التحرك، ويفتح الباب، ويختار فوهة الوقود المناسبة، وأخيراً يزود السيارة بالوقود.

يبدو الأمر برمته رائعًا فى مقاطع الفيديو الترويجية، ولكن بعد انتشار أحدها مؤخرًا على موقع Reddit، أثار الناس عددًا لا بأس به من المخاوف الصحيحة، فلكى تنجح العملية بأكملها، يحتاج المرء إلى تسجيل سيارته فىAutofuel هذه هى الطريقة الوحيدة للنظام للتعرف على نوع السيارة والوقود المناسب وخيارات الدفع، وهذه معلومات لا يميل الكثير من الناس لمشاركتها مقابل شيء تافه مثل التزود بالوقود.

وهناك مسألة غطاء خزان الوقود، من السهل نسبيًا التعامل مع نظام بدون غطاء على الذراع الآلية، ولكن كيف يتعامل مع أغطية الوقود المختلفة التى لا تزال قيد الاستخدام من قبل العديد من مصنعى السيارات، ليس هناك إجابة لهذا السؤال حتى الان، لكننا نفترض أن Autofuel يعتمد على حقيقة أن سيارات المستقبل لن تحتاج بعد الآن إلى أغطية خزانات الوقود، وصرحت الشركة أن ذراعها الروبوتية يمكن أن تتلاءم بسهولة مع أجهزة شحن الوقود الكهربائية والهيدروجينية.

كما أن السرعة التى تعمل بها الذراع الروبوتية تثير قلق الكثير من الأشخاص، حيث يبدو أنها تتحرك أبطأ بكثير من الإنسان، لكن الوقود التلقائى أوضح أنه فى حين أنه يمكن أن يجعله يتحرك بشكل أسرع، فإن اللوائح الحالية تمنعه من القيام بذلك، لأسباب تتعلق بالسلامة، يحتاج الروبوت إلى التحرك بسرعة آمنة، كما أنه من الميزات التى تجعله يتوقف تمامًا فى حالة اقتراب شخص ما.

نظرًا لأن الروبوتات والذكاء الاصطناعى أصبحت جزءًا كبيرًا من حياتنا مؤخرًا، فمن السهل تخيل حلول مثل الوقود التلقائى الذى سيصبح سائدًا فى المستقبل القريب.