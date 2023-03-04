شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم أنفقت جوجل لأنتاج أول ساعة ذكية لها؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل النقاب عن أول ساعتها الذكية على الإطلاق ، Pixel Watch في أكتوبر 2022، فيما تبيع جوجل إصدار LTE من Pixel Watch في الولايات المتحدة بسعر 399 دولارًا، ووفقًا لتقرير نشرته شركة CounterPoint Research ، تم الكشف عن تحليل فاتورة المواد المستخدمة (BoM) لساعة جوجل Pixel Watch، حيث تتقاضى جوجل ضعف تكلفة ساعة Pixel.

ويزعم التقرير أن بناء Pixel Watch يكلف جوجل ما يقرب من نصف تكلفة ما تفرضه الشركة على عملائها مقابل المنتج، وبحسب ما ورد تكلف الشركة ما يقرب من 123 دولارًا لبناء الساعة الذكية، ومع ذلك ، فإن هذا يشمل فقط تكلفة المواد الخام.



تكاليف ساعة Pixel Watch: تكاليف ساعة Pixel Watch: وفقًا للتقرير ، تنفق جوجل معظم التكلفة على معالج Pixel Watch، فما يقرب من 27٪ من التكلفة الإجمالية تتحملها مكونات معالجة الساعة الذكية، ويتضمن ذلك مجموعة شرائح Exynos 9110 الأساسية التي تقدمها Samsung.

كما تتضمن هذه التكلفة أيضًا وحدة معالجة مشتركة أخرى MIMXRT595S من NXP، كذلك فإن الساعة الذكية مدعومة أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت توفرها Kingstone.

وفي الوقت نفسه ، يوفر BoE شاشة Pixel Watch وغطاء زجاجي مصنوع خصيصًا من Corning ، والذي يأخذ الجزء الرئيسي التالي من التكلفة، وتنفق جوجل 17٪ من التكلفة الإجمالية على الشاشة، وبصرف النظر عن هذا ، تنفق الشركة أيضًا 14.7٪ على الغلاف والعزل المائي ، و 8.3٪ على المستشعرات وما يزيد قليلاً عن 6٪ على البطارية ومكونات الشحن.

وتحتفظ جوجل أيضًا بحوالي 5٪ من إجمالي تكلفة BoM للمكونات الخلوية للساعة. هذا يعني أن الشركة تنفق أقل أثناء إنتاج متغير Wi-Fi لساعة Pixel Watch.

ويذكر التقرير أن تكلفة صنع Pixel Watch "قفزة كبيرة" من الساعات الذكية السابقة Fitbit، ولا تزال تكاليف BoM لساعات Fitbit الذكية مثل Sense أو Versa غير معروفة ، ومع ذلك ، يتم بيعها بسعر 299 دولارًا و 229 دولارًا على التوالي.