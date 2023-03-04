شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينضم إيلون ماسك إلى سباق الذكاء الاصطناعى بمنافس ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ينضم إيلون ماسك قريبا إلى سباق الذكاء الاصطناعي مع منافس لـChatGPT، والذي لن يفرض رقابة على ردوده، حيث تسربت معلومات عن أن ماسك يجمع فريقًا من باحثى الذكاء الاصطناعى، بما فى ذلك Igor Babuschki، الذى ترك مؤخرًا وحدة DeepMind AI فى Google.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال Igor Babuschki إنه لم يوقع رسميًا على مبادرة ماسك، وإن المشروع في "مراحله الأولى"، لكن الهدف هو تطوير روبوت محادثة "جدير بالثقة وموثوق".

تأتي هذه الخطوة فى الوقت الذي انتقد فيه الملياردير مرارًا شركة OpenAI لوضعها ضمانات على ChatGPT لمنعها من توليد حوار مسيء، وكان الملياردير منفتحًا بشأن رأيه فى الذكاء الاصطناعى على Twitter، وتحديداً المسار الذي يتجه إليه ChatGPT.

شارك ماسك فى تأسيس شركة OpenAI مع سام التمان فى عام 2015، وشغل منصب رئيسها حتى عام 2018، عندما استقال بسبب تضارب في المصالح.

ويتميز الذكاء الاصطناعى ChatGPT لشركة OpenAI، وهي شركة ناشئة يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، بإمكانيات مميزة من خلال تدريبه باستخدام 570 جيجابايت، كما يعد روبوت دردشة يمكنه الإجابة على الأسئلة بإجابات نموذجية ولكن تم فرض عدد من القيود مؤخرا عليه لضبط إجاباته.

وأوضح بابوشكين: "الهدف هو تحسين قدرات التفكير وواقعية نماذج اللغة هذه"، واستمر في توضيح أن الفكرة تكمن في جعل روبوت محادثة أكثر جدارة بالثقة ويمكن الاعتماد عليه.