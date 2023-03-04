شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية منع أى شخص من تثبيت التطبيقات على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد التحكم فى ما يتم تثبيته من تطبيقات على هاتفك، خاصة إذا كنت تتركه مع أشخاص آخرين، فيمكنك التأكد من أنهم لا يستخدمون تطبيق على هاتفك لا تعرفه، فقط من خلال خطوات بسيطة تمنع بها أى تثبيت لتطبيق على هاتف أيفون، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

- قم بتعيين نظام التشغيل الخاص بك للمطالبة بكلمة مرور أو مصادقة بيومترية (أى بصمة إصبع) فى كل مرة يتم فيها تثبيت التطبيق.

- تأكد من تشغيل iTunes & App Store ضمن الإعدادات> Touch ID & Passcode لقفل تثبيتات التطبيق خلف متطلبات بصمة الإصبع.

اتبع هذه الخطوات وستقم بتقييد قدرة أى شخص على تثبيت التطبيقات دون الحصول على إذن منك حتى تكون على دراية بالتطبيقات التى يستخدمها.