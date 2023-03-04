شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر Google Play Store سيتيح للمستخدمين نشر مراجعات التطبيقات وفقا لعوامل جديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Google في تقديم تطبيقات المستخدمين استنادًا إلى عامل النموذج للجهاز ، ولهذا سمحت الشركة للمستخدمين بتقييم التطبيقات بناءً على عامل نموذج الجهاز عبر تطبيق متجر Play على الجهاز، والآن ، تقوم Google بتوفير نفس ميزة التصنيف على شبكة متجر Play Store أيضًا.

ستسمح الإضافة الجديدة للمستخدمين بترك تصنيف لتطبيق من خلال التوجه إلى موقع متجر Play Store، وأبلغت 9to5Google أن المستخدمين على شبكة متجر Play Store يمكنهم الآن رؤية علامات جديدة لعوامل نموذج مختلفة للجهاز على سعر قسم التطبيق هذا يتضمن الهاتف والكمبيوتر اللوحي والمشاهدة والكروم والتلفزيون والسيارات.

وسيتيح هذا للمستخدمين اختيار عامل النموذج المناسب الذي استخدموا التطبيق عليه، وتكون فئات التصنيف الجديدة مرئية حاليًا لعدد محدود للغاية من المستخدمين ، وفقًا للتقرير، ومن المهم أن نلاحظ أن هذا تغيير من جانب الخادم ولم يتم طرحه على نطاق واسع، لذلك ، من الممكن ألا تتمكن من رؤية فئات عامل النموذج الجديدة على شبكة متجر Play Store حتى الآن. نتوقع حدوث تشغيل واسع قريبًا.

وفي الوقت نفسه ، في عام 2021 ، بدأت جوجل أيضًا في عرض مراجعات المستخدمين بناءً على منطقتهم. على سبيل المثال ، سيرى الأشخاص الذين يعيشون في منطقة معينة المراجعات التي نشرها المستخدمون الآخرون الذين يعيشون في نفس المنطقة للتطبيق.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت قناة Google الجديدة على Telegram مؤخرًا أن الشركة بدأت في دمج اللون الديناميكي عبر واجهة متجر Play. أكد التقرير أن التطوير قد بدأ مؤخرًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل طرحه للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.