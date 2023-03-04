شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر أداة مزج الصوت قبل إطلاقها رسميا فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت نظاما جديدا إلى ويندوز 11 وهو نظام " مزج الصوت" بشكل أفضل ويسمح للمستخدمين بإجراء تعديلات فردية على مستوى الصوت وإخراج الصوت مباشرة من شريط المهام.

وتم الكشف رسميًا عنه كجزء من إصدار Preview Build 25309 الجديد الذي يتم طرحه للمختبرين في قناة Windows 11 Insider Dev،وفقا لتقرير theverge.

وعند إصداره ، سيتم وضع الصوت المحدث داخل لوحة الإعدادات السريعة على شريط مهام Windows ، والذي يمكن الوصول إليه بالضغط فوق رمز مستوى الصوت.

وأضافت Microsoft أيضًا اختصار لوحة مفاتيح Windows جديدًا (Win + Ctrl + V) لفتح الصوت مباشرة، ويتيح للمستخدمين التبديل بسرعة بين مخرجات الصوت (مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت وما إلى ذلك) ، بالإضافة إلى ضبط مستوى صوت التطبيقات الفردية وتبديل تقنيات الصوت المكاني مثل Windows Sonic و Dolby Atmos.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن نظام الصوت الجديد، وقبل الإعلان الرسمي لشركة Microsoft تم تسريب الميزة الشهر الماضي بعد اكتشافها ضمن علم تجريبي لبناء اختبار Windows 11.

وقد يبدو الأمر مألوفًا أيضا لأى شخص يستخدم EarTrumpet - وهو تطبيق للتحكم في مستوى الصوت تابع لجهة خارجية لنظام التشغيل Windows تم إنشاؤه منذ خمس سنوات تقريبا "لسد عدد من الثغرات في تجربة إدارة الصوت على Windows 10.

ولا توجد حاليًا أي كلمة في تاريخ الإصدار العام لتحسين مستويات الصوت فى Windows، وتقول Microsoft إنها ليست متاحة حتى لجميع المطلعين في قناة التطوير "حتى الآن" ، مما يسمح للشركة بمراقبة التعليقات قبل إتاحة الميزة على نطاق أوسع فى القريب العاجل.