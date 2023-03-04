تكنولوجيا: تعرف على خطوات تغيير موقع "السكرين شوت" على جهاز Mac

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القاهرة - سامية سيد - يتيح Apple Mac بالتقاط لقطات شاشة وحفظ محتوى شاشتك، ومع ذلك ، يتم حفظ لقطات الشاشة افتراضيًا على سطح المكتب بدلاً من لوحة اللصق (كما في Windows)، و إذا كنت شخصًا يأخذ العديد من لقطات الشاشة ، يمكن أن يؤدي موقع الحفظ الافتراضي إلى تشويش مساحة سطح المكتب وجعلها غير منظمة.





تغيير موقع لقطة الشاشة على جهاز Macلحسن الحظ ، يمكنك دائمًا تغيير الموقع الافتراضي للقطات الشاشة على جهاز Mac، هذه القدرة مدعومة في macOS Mojave والإصدارات الأحدث من خلال قائمة التفضيلات في تطبيق لقطة الشاشة، وفي الإصدارات القديمة ، يمكنك نقل لقطات الشاشة القديمة عن طريق سحبها يدويًا إلى المجلد المطلوب.

ومع ذلك ، فإن إعداد موقع حفظ افتراضي مخصص بدلاً من تغييره يدويًا يتيح لك الحفاظ على سطح مكتب خالٍ من الفوضى على Mac.





إليك دليل سريع لمساعدتك في تغيير موقع لقطة الشاشة على جهاز Mac:- على جهاز Mac الخاص بك ، اضغط على Command + Shift + 5 مفاتيح.

- اختر علامة التبويب "خيارات".

- بعد ذلك ، حدد مجلدًا متاحًا أو انقر فوق خيار موقع آخر.

- إذا حددت خيار الموقع الآخر ، فيمكنك إنشاء مجلد إذا لزم الأمر أو الانتقال إلى المكان الذي تريد حفظ اللقطة فيه.

- سيتم حفظ لقطات الشاشة الخاصة بك هناك بمجرد تغيير المكان حتى تقوم بذلك مرة أخرى.