شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أطلق سناب شات خدمة كتابة القصائد والتخطيط لرحلات التنزه؟ تقريب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتابة القصائد والتخطيط لرحلات التنزه والتوصية باختيار الهدايا وخاصة هدايا عيد الميلاد أبرز ما أطلقته منصة سناب شات لمستخدميها من خلال الذكاء الاصطناعى ولكن تم تحديده على مشتركى سناب شات بلس.

وأطلقت «سناب تشات» اسم «ماي إيه آي» على برنامج «تشات بوت» الجديد والمتاح فقط لمشتركي «سناب تشات بلس» في الوقت الحالي.

ووفقا لاحدث التقارير أطلقت «سناب تشات» برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي «تشات بوت» والذي سيتم تشغيله من خلال «تشات جي بي تي، وذكرت مدونة «سناب»، يمكن لمستخدمي «سناب تشات» الوصول إلى برنامج «تشات بوت» الجديد والذي يمكنه كتابة القصائد والتخطيط لرحلات التنزه والتوصية بهدايا أعياد الميلاد، وغيرها من الخدمات التى سيعلنها لمستخدميه.

ووفقاً لموقع «ذا فيرج»، فقد عملت «سناب» على تصميم «ماي إيه آي»، بحيث يهمل التطبيق المعلومات المتحيزة أو غير الصحيحة أو الضارة أو المضللة، فيما حذرت «سناب» المستخدمين من الاعتماد على الخدمة الجديدة للحصول على مشورة من أي نوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، إيفان شبيغل، إن موقع التواصل الاجتماعي سيجعل برنامج الدردشة متاحاً لجميع المستخدمين في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل «مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

وبحسب خبراء، فإنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين تجربة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليل سلوك وتفضيلات واهتمامات المستخدمين وتقديم محتويات وتوصيات أكثر صلة بهم، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر جاذبية ومتعة.