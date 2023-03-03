شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت ستحصل على موافقة الاتحاد الأوروبى للاستحواذ على Activision والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت ستحصل على موافقة الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار على استحواذها على Activision بقيمة 69 مليار دولار من خلال عرضها لصفقات الترخيص للمنافسين، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، مما يساعدها فى تجاوز عقبة كبيرة.

وأعلنت Microsoft عن عرض Activision فى يناير من العام الماضى، وهو الأكبر على الإطلاق، لمواجهة المنافسين Tencent و Sony ، في سوق ألعاب الفيديو المزدهر والمغامرة فى metaverse وهى عوالم افتراضية عبر الإنترنت حيث يمكن للناس العمل واللعب والتواصل الاجتماعي.

وقال الأشخاص إن المفوضية الأوروبية، التى من المقرر أن تتخذ قرارًا بشأن الصفقة بحلول 25 أبريل ، ليس من المتوقع أن تطالب مايكروسوفت ببيع الأصول لكسب موافقتها، وقال أحد الأشخاص إنه بالإضافة إلى صفقات الترخيص للمنافسين ، قد تضطر Microsoft أيضًا إلى تقديم علاجات سلوكية أخرى لتهدئة مخاوف الأطراف الأخرى غير Sony. تشير هذه الحلول عادةً إلى السلوك المستقبلي للشركة المندمجة.

وارتفعت أسهم Activision ، التي قفزت 1.8٪ في تعاملات ما قبل السوق بعد نشر قصة رويترز ، بنسبة 2.6٪ في أواخر التعاملات، وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث الشهر الماضي إن مجموعة البرمجيات الأمريكية مستعدة لتقديم صفقات ترخيص منافسة لمعالجة مخاوف مكافحة الاحتكار ، لكنها لن تبيع امتياز "Call of Duty" المربح لشركة Activision.

وقال سميث إنه لم يكن من الممكن أو الواقعي التفكير في إمكانية اقتطاع لعبة واحدة أو شريحة واحدة من Activision وفصلها عن الباقي.

وقالت مايكروسوفت إنها "ملتزمة بتقديم حلول فعالة وسهلة التنفيذ تعالج مخاوف المفوضية الأوروبية"، وقال متحدث باسم Microsoft: "إن التزامنا بمنح وصول متساوٍ بنسبة 100٪ إلى Call of Duty إلى Sony و Steam و NVIDIA وغيرها يحافظ على فوائد الصفقة للاعبين والمطورين ويزيد المنافسة في السوق".

وفي الشهر الماضي ، قالت Microsoft إنها وقعت اتفاقيات ترخيص مدتها 10 سنوات مع Nintendo و Nvidia والتي ستجلب Call of Duty إلى منصات الألعاب الخاصة بهم ، مع وجود اتفاقيات مشروطة بضوء أخضر لصفقة Activision.

تواجه الصفقة رياحًا تنظيمية معاكسة في بريطانيا ، حيث اقترحت وكالة المنافسة البريطانية أن تقوم شركة Microsoft بتصفية Call of Duty لمعالجة مخاوفها بينما طلبت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) من القاضي منع الصفقة.