شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيتغير نظامنا الغذائى فى أعقاب ضربة كويكب ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط كويكب في الغلاف الجوي للأرض وتحطم في قاع البحر منذ حوالي 66 مليون سنة، ما تسبب في انفجار أقوى بأكثر 6500 مرة من القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.

ووفقا لما ذكره موقع RT، أدى الاصطدام إلى إرسال سحب من الحطام والكبريت إلى الغلاف الجوي للأرض، وإلى حجب ضوء الشمس ودفئها لمدة عامين تقريبا، وتوقف التمثيل الضوئي، ما عنى توقف نمو النبات، وانقراض الديناصورات، لكن سجلات الحفريات تظهر أن الفطريات ازدهرت في أعقاب ذلك.

ووفقا للصحفي العلمي ومحرر Vox بريان والش، فإن هذا يجعل الفطر ضروريا لبقاء الإنسان إذا حدث مثل هذا الحدث المروع في المستقبل.

ويفحص كتاب والش الذي صدر عام 2019 بعنوان End Times، كيف تهدد الأحداث الكارثية، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، وجودنا. وفي ذلك، يشير إلى أن ثلاثة أنواع من الكوارث المحتملة - تأثيرات الكويكبات، وثورات البراكين العملاقة، والحرب النووية - تشترك جميعها في شيء واحد: يمكنها حجب أشعة الشمس اللازمة لتغذية النباتات.

ومن أجل البقاء، كما يقول، سيحتاج الناس إلى تبني زراعة لا تحتاج إلى أشعة الشمس.

وتشير الأبحاث إلى أن عواقب انفجار البراكين العملاقة والقنابل النووية يمكن أن تكون مماثلة لتداعيات الكويكب الذي قضى على الديناصورات.

فمنذ حوالي 74000 عام، على سبيل المثال، أدى ثوران بركان توبا الهائل إلى نشوء سحب من ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي، ما أدى إلى خفض ضوء الشمس بنسبة تصل إلى 90%. وربما يكون هذا الشتاء البركاني قد خفض عدد سكان العالم إلى 3000 شخص فقط، بناء على تحليل واحد.

وإذا انفجرت كمية كافية من القنابل النووية (الآلاف منها)، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى شتاء نووي من شأنه أن يقلل من مستويات ضوء الشمس بأكثر من 90%، وفقا لورقة بحثية عام 1983 شارك في إعدادها كارل ساجان. ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة العالمية إلى 45 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية) في هذا السيناريو.

ويكتب والش: "مثل هذا التبريد السريع والقاسي يمكن أن يجعل الزراعة مستحيلة، حتى في تلك المناطق التي نجت من الصواريخ".

وبعبارة أخرى، بدون ضوء الشمس، سيتعطل نظامنا الغذائي.

ويأتي حل زراعة الفطر في كتاب والش من ديفيد دنكنبرجر، المهندس المدني الذي اقترحه في كتاب عام 2014 حول الزراعة ما بعد نهاية العالم، بعنوان Feeding Everyone No Matter What.

وقال دنكنبرغر: "ربما عندما ينقرض البشر، ستتحكم الفطريات في العالم مرة أخرى. لماذا لا نأكل فقط الفطر ولا ننقرض؟"

وإذا كانت سحب الحطام أو الرماد تحجب الشمس وتؤدي إلى تبريد المناخ بسرعة، فإن تريليونات الأشجار ستموت.

وقال والش إنه بينما نستخدم الخشب في زراعة الفطر، يمكننا أيضا استخدام أوراق الأشجار الميتة.

وقال دنكنبرجر: "يمكن تحويل الأوراق المطحونة إلى شاي لتوفير العناصر الغذائية المفقودة مثل فيتامين سي، أو إطعام الحيوانات المجترة مثل الأبقار".

ويمكن للأشجار الميتة أن تغذي أشكال الحياة الأخرى، مثل الفئران والحشرات، ويمكن للفئران هضم السليلوز، وهو السكر الذي يشكل 50% من الخشب، لذا يقترح والش أن أي شيء يتركه الفطر وراءه يمكن إطعامه للجرذان.

ما هو أكثر من ذلك، أن الفئران تتكاثر بسرعة وربما لا تحتاج إلى ضوء الشمس للقيام بذلك. ويستغرق الجرذ ستة أسابيع فقط للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي، ومن هناك يستغرق 70 يوما فقط لإنجاب سبعة إلى تسعة فئران. وفي حسابات دنكنبرجر، يمكن للبشرية جمعاء أن تأكل الفئران بعد عامين فقط.

ويمكن أن توفر الحشرات أيضا البروتين، ويمكن أن ينجو الكثير منها من كارثة الشمس.

وكتب والش: "نفس الصفات التي تجعل الحشرات وفيرة جدا وثابتة جدا ستسمح للعديد من الأنواع بالتغلب على أكثر الكوارث الوجودية انتشارا وتغيرا للمناخ. ويمكن للخنافس أن تتغذى على الخشب الميت، ويمكن للبشر أن يتغذوا على الخنافس".

وتعتبر الحشرات بالفعل غذاء أساسيا في بعض أجزاء العالم، وقد بدأت تكتسب قوة دفع في أماكن أخرى. ويصف والش معرضا لأطعمة الحشرات في ريتشموند بولاية فيرجينيا، حيث تذوق طبقا من المعكرونة مع كرات اللحم المطحونة من صراصير الليل، يُسمى "أورزو أورزو"، ويرقات دودة الوجبة المقلية.

ويكشف كتاب والش عن فكرة شائعة أخرى حول كيفية إطعام أنفسنا خلال نهاية العالم: أكل لحوم البشر.

ويقول إن ذلك لن يساعد في أعقاب كارثة تعرض البشر لخطر الانقراض، لأن الآخرين ببساطة ليسوا مصدرا مستداما للغذاء. ويشير والش إلى دراسة عام 2017 حيث قامت مجموعة من الطلاب الجامعيين بحساب المدة التي سيستمر فيها الجنس البشري على أكل لحوم البشر فقط. ووجدوا أن شخصا واحدا فقط سيبقى بعد 1149 يوما (حوالي ثلاث سنوات).

ويضيف، مع ذلك، أن بناء نظام زراعي جديد سيتطلب العمل معا. إنه يعتقد أن مثل هذا التعاون سيكون على الأرجح في سيناريو كارثي.

ويكتب والش: "على الرغم من كل خوفنا مما سيأتي بعد ذلك، وعلى الرغم من كل قصصنا القاتمة، فإن الانهيار والصراع لا يعطياننا بعدُ الكارثة. البشر يساعد بعضهم بعضا، بما في ذلك في تلك الأوقات التي لا يبدو أنها في مصلحتهم.

ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب الذي جعل الإنسان العاقل يعيش في أقرب فرصة مع الانقراض - انفجار توبا الفائق - وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها النجاة من المرحلة التالية".