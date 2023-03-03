شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض طلب نيورالينك بزرع شرائح إلكترونية فى الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) طلب شركة (نيورالينك) Neuralink، إحدى شركات إيلون ماسك، للبدء بإجراء التجارب الهادفة إلى زرع شرائح إلكترونية في الدماغ البشرى.

وتعمل الشركة التي تأسست في عام 2016 على تطوير تقنيات تتيح زرع شرائح إلكترونية في الدماغ تهدف إلى تعويض عمل الأجزاء المتضررة منه، مما يفتح الباب -وفقًا للشركة- لعلاج أمراضٍ ليست لها علاجات حاليًا، كالشلل والخرف وفقدان البصر.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلبٍ لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الإذن ببدء إجراء التجارب على البشر، وهو ما رفضته الهيئة بسبب عشرات المخاوف حول جهاز الشركة، وفقًا لتقرير نشرته رويترز يستند إلى مقابلات مع سبعة موظفين حاليين وسابقين من نيورالينك ونقله engadget.

وتحدثت هيئة الغذاء والدواء عن مخاوف مُقلقة حول سلامة الأجهزة التي تعمل بالبطاريات. وأوضحت أن الشركة بحاجة إلى إجراء اختبارات على الحيوانات لإثبات أن البطارية غير معرضة للعطل ولا يمكن أن تلحق ضررًا بأنسجة الدماغ.

كما عبرت عن قلقها الشديد بشأن الأسلاك الدقيقة التي تستخدمها الشركة في جهازها والتي تزيد من خطر التهاب الدماغ وإعاقة وظائفه، وتمزق الأوعية الدموية. وأثارت أيضًا قلقًا بشأن ارتفاع حرارة الجهاز، واستفسرت عن إمكانية إزالته من أدمغة الناس دون التسبب بأضرار.

وفقًا للتقرير، يبدو أن شركة BCI رُفضت الإذن من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في عام 2022 لإجراء تجارب بشرية باستخدام نفس الأجهزة التي قتلت الكثير من الخنازير التى تم إجراء التجارب عليها .