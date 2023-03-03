بيان من معهد البحوث الفلكية بشأن «التنبؤ بالزلازل»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، بيانا للرد على ما أثير خلال الفترة الماضية عن التنبؤ بوقوع زلازل في أماكن وفترات مختلفة.

وأكد المعهد في بيانه، الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الجمعة، أنه لا يوجد ما يسمى "التنبؤ بالزلازل"، مشددا على أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين حركة الكواكب والقمر بوقوع الزلازل.

وكشف المعهد في بياتنه أنه تم حساب كل الزلازل في الفترة منذ عام 1965 إلى 2016 والتي كانت قوتها أكبر من 5.5 علي مقياس ريختر وحركه القمر وقت كل زلزال منهم، وتبين بالدليل عدم وجود علاقة على الإطلاق بين حركة الكواكب والقمر بوقوع الزلازل، ولا يوجد ما يسمى بالتنبؤ بالزلازل.

وكان عالم هولندي يدعى فرانك هوجربيتس، قد أثار موجة ذعر عالمية جديدة، بنبوءة ثانية عن حدث كبير قد يشهده العالم مطلع مارس المقبل.

وأمس الخميس، كتب العالم الهولندي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" حذر فيها من أنشطة زلزالية في الفترة بين 25 و26 فبراير، لكنه قال إن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً.