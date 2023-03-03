شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اختبار شبكات 5G فى محطات المترو بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب محافظ مدينة موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف عن بدء اختبار شبكات 5G في بعض محطات الخط الدائري الجديد التابع لشبكة المترو في المدينة، وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال ليكسوتوف: "مع افتتاح الخط الدائري الجديد في مترو موسكو بدأنا باختبار شبكات 5G التي تشغلها شركة MTS في خمس محطات من الخط، هذا الأمر سيسمح بزيادة كفاءة وسلامة خدمات النقل للركاب".

ووفقا لما ذكره موقع RT، أضاف "هذه التقنيات الجديدة يمكن استعمالها في تشغيل أنظمة التحكم الآلي للقطارات، وتشخيص وتشغيل البنية التحتية، وتدريب الكوادر على قيادة القطارات عبر تقنيات الواقع الافتراضي".

وأشار ليكسوتوف إلى أن الشبكات الجديدة ستوفر سرعات في نقل البيانات تصل إلى 1.5 جيجابايت/ثا ويمكنها العمل مع عدد كبير من الأجهزة دون أن تتأثر سرعتها أو استقرار حركة البيانات فيها".

وتعمل الشبكات الجديدة بشكل اختباري حاليا في محطات: محطات Maryina Roshcha و Rijskaya و Sokolniki و Elektrozavodskaya و Nijegorodskaya.