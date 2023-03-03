شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أساليب يمكنك بها حماية أطفالك خلال استخدام الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من الآباء حول حماية أطفالهم خلال استخدام الانترنت، كيف يحافظون على الأطفال في مأمن من المواقع الضارة والمحتالين المحتملين دون إثارة غضب الأطفال، تحدث موقع Daily Mail إلى ثلاثة خبراء حول نصائح للحفاظ على أمان الأطفال أثناء التصفح، دون أن يبدو الأمر وكأن الآباء سيئين أو متحكمين.

يتفقون جميعًا على أن التواصل هو المفتاح، فإن الحوار المفتوح بين الآباء والأطفال حول القضايا عبر الإنترنت، أمر أساسي للحفاظ على أمان الأطفال، بدلاً من منع استخدام الأجهزة أو الإجراءات القاسية الأخرى، وهناك نرصد بعض الخطوات البسيطة للقيام بذلك.



استخدم التطبيقات للحفاظ على الأجهزة آمنة استخدم التطبيقات للحفاظ على الأجهزة آمنة يقدم برنامج الأمان للمشترك وظائف يمكن أن تساعد في الحفاظ على أمان أطفالك عبر الإنترنت، ومراقبة المواقع التي يزورونها.

تقول تاشا جيبسون، رئيسة قسم الأمن في RM Technology، المتخصصة في حماية المدارس، "يتمتع الآباء والأوصياء بالقدرة على تثبيت برامج أمان متطورة توفر مزيدًا من التحكم".

يوصي جيبسون الآباء بتجربة برامج مكافحة الفيروسات، من العلامات التجارية المعروفة مثل Norton و Kaspersky إلى التطبيقات المخصصة بما في ذلك FamilyTime و Canopy.

يوفر FamilyTime، على سبيل المثال، مراقبة YouTube، وحظر التطبيقات، وحدود وقت الشاشة، وقائمة مراقبة لجهات الاتصال التي يمكن أن تمنع أرقامًا معينة من الاتصال.



ضع قواعد حول الأماكن التي يمكن استخدام الأجهزة فيها ضع قواعد حول الأماكن التي يمكن استخدام الأجهزة فيها يساعد وجود قواعد خاصة بأماكن استخدام الأجهزة مثل أجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر على ضمان استخدام الأطفال للأجهزة بأمان.

يقول جيبسون، "ضع القواعد والحدود للاستخدام عبر الإنترنت، على سبيل المثال: ما هي الأوقات التي يمكن استخدامها فيها، ومدة استخدامها، وضمان استخدام الشاشات والأجهزة في المناطق التي يمكنك من خلالها مشاهدة مراقبة الاستخدام".







العب الألعاب التى يلعبها أطفالك العب الألعاب التى يلعبها أطفالك قد يكون من الصعب التعامل مع المخاطر التي يواجهها أطفالك دون فهم البرنامج الذي يستخدمونه، على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت هناك وظيفة دردشة يمكن أن تقودهم إلى التحدث إلى أشخاص لا يعرفونهم.

لا تفترض أن أطفالك يعرفون كيفية استخدام التكنولوجيالا ترتكب خطأ افتراض فهمهم للمخاطر عبر الإنترنت، فيقول ديفيد إيم، رئيس قسم الأبحاث الأمنية في Kaspersky ، "عندما تعلم الطفل كيفية ركوب الدراجة، فإنك تعلمه أيضًا قواعد الطريق"، مضيفا "الأمر نفسه ينطبق على عالم الإنترنت.. معرفة الجهاز شيء واحد، وما يمكنك فعله به شيء مختلف تمامًا، وسيساعد تثقيف الطفل حول القوة الحقيقية للجهاز على فهم المخاطر".

يقول إيم ، "من الأسهل كثيرًا أن تكون على دراية بالمخاطر بنفسك، لذا خذ بعض الوقت للتعرف على أحدث التطبيقات والألعاب التي يمكنهم الوصول إليها، ونعم، قد يعني هذا أنك بحاجة إلى لعب القليل من لعبة Minecraft أو Roblox، ولكنها ستمنحك فكرة أفضل عن المكان أطفالك يقضون وقتهم "



علم الأطفال توخي الحذر مع البيانات الخاصة علم الأطفال توخي الحذر مع البيانات الخاصة إذا كان طفلك من يستخدم الجهاز، فمن السهل جدًا أخذ البيانات الخاصة منه، التي يمكن استخدامها في هجمات الاحتيال المتعلقة بالهوية، لذلك علمه أن يكون أكثر حرصًا على الإنترنت.

يقول إيم ، "الإفراط في المشاركة أمر خطير. قد تبدو الإجابة على اختبار عبر الإنترنت حول اسمك الأول لحيواناتك الأليفة والمكان الذي تعيش فيه لعبة ما، ولكنها معلومات حيوية يمكن تشغيلها وتؤدي إلى حسابات مخترقة".